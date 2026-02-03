タカラトミーはこのほど、着せ替え人形「リカちゃん」と雑貨ブランド「SWIMMER」とのコラボレーション第2弾を実施。3月21日より、「インテリアコーディネート SWIMMERルーム」とドール2商品を、全国の玩具専門店、玩具売り場、「タカラトミーモール」等にて発売する。

「インテリアコーディネート SWIMMERルーム」(5,500円)は、家具や小物がSWIMMERのデザインになったオープンタイプのルームで、「シャポードール(帽子たて)」「フラワーミラー」「壁掛け時計」「グラス」「キャニスター」など、実際のSWIMMERのグッズがリカちゃんサイズで再現されている。

また、テーブルやシェルフ、アートフレームなど、お部屋の家具や壁紙にもSWIMMERのキャラクターやデザインがあしらわれており、さらにお家の背景はリバーシブル仕様に。SWIMMERのブランドカラーの赤を基調としたルームと、パステルカラーを基調とした“ゆめかわいい”雰囲気のルームの2つのデザインを組み合わせて楽しむことができる。

今回登場するドールは、「SWIMMERだいすきリカちゃん」(4,950円)と「SWIMMERだいすきミキちゃんマキちゃん」(4,950円)の2商品。「SWIMMERだいすきリカちゃん」は、スカートのプリントデザインが可愛いワンピースコーデのリカちゃんで、ベレー帽は「インテリアコーディネート SWIMMERルーム」に付属する「シャポードール(帽子たて)」にかけることができる。

リカちゃんの双子の妹、ミキちゃんとマキちゃん2体のドールセット「SWIMMERだいすきミキちゃんマキちゃん」では、スイマーのキャラクター「スイクマちゃん」のフードが付いたパーカーを着たミキちゃんと、「SWIMMERだいすきリカちゃん」とお揃いのワンピースコーデのマキちゃんが登場。

いずれも3月21日より、全国の玩具専門店、百貨店・量販店の玩具売り場、雑貨店、インターネットショップ、タカラトミー公式ショッピングサイト「タカラトミーモール」にて発売される。

(C)TOMY (C)patty's co., ltd. All rights reserved.