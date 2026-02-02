『魔法の天使クリィミーマミ』をはじめとした「ぴえろ魔法少女シリーズ」最新作・TVアニメ『魔法の姉妹ルルットリリィ』は2026年4月より放送する。2月2日には、4月の放送に向けた新情報を一挙解禁された。

メインビジュアル、メインPV第1弾を公開するとともに、オープニング主題歌アーティストがK-POPグループ・ILLIT (アイリット)に決定。さらに、公式TikTokアカウントの開設、プレミア上映会の一般販売情報も発表された。

メインビジュアル公開!

TVアニメ『魔法の姉妹ルルットリリィ』のメインビジュアルが公開された。それぞれステッキを手にしたリリィとルル、うぐいすとあずきが宙に浮かぶ姿が描かれており、ネオンで彩られた背景は新しくもどこかノスタルジックな雰囲気を感じさせる一枚だ。

メインPV第1弾公開!

TVアニメ『魔法の姉妹ルルットリリィ』のメインPV第1弾がYouTubeにて公開された。ILLITが歌うオープニング主題歌「Bubee」とともに、魔法で変身した姉妹の様子や、今までイラストやぬいぐるみでしか公開されていなかった、塔子やせな、ミーターたちの動く姿も登場する。

オープニング主題歌アーティストはILLIT

本作のオープニング主題歌は、K-POPグループ「ILLIT」が担当することが決定。オープニング主題歌「Bubee」は、渋谷系サブカルチャーのエッセンスとJ-POP感を融合させたダンスポップ曲に仕上がっている。

(P)&(C) BELIFT LAB Inc.

ILLIT コメント

この度、TVアニメ『魔法の姉妹ルルットリリィ』のオープニング主題歌を担当させていただくことになりました!

主題歌のタイトルは「Bubee」です。渋谷系サブカルチャーのエッセンスとJ-POP感を融合させたダンスポップ曲に仕上がっています。素敵なアニメーションと一緒に私たちの曲が流れるのを想像すると、とてもワクワクします!

レコーディング中もアニメの世界に入り込んだような気持ちで歌いました。アニメとリンクした可愛い歌詞とキラキラポップなメロディーで、私たちも大好きな楽曲です。ぜひ皆さんもたくさん聴いてください!新曲「Bubee」、そしてTVアニメ『魔法の姉妹ルルットリリィ』をぜひ楽しみにしていてください♡

ILLIT

サバイバル番組『R U NEXT?』を通じて、YUNAH、MINJU、MOKA、WONHEE、IROHAで結成された、日本人メンバー2人を含む5人組ガールグループ。自主的で積極的な意志(I WILL)と特別な何かを意味する代名詞(IT)が結合して誕生したチーム名には「何にでもなれる潜在力を持つ」グループとしての抱負が込められている。

1st Mini Album 'SUPER REAL ME'でデビュー。タイトル曲「Magnetic」が世界的大ヒットを記録し、K-POPグループデビュー曲最短期間でSpotify7億ストリーミングを突破するなど、様々なチャートでK-POPデビュー曲初・最高記録を塗り替えた。

昨年2月にリリースした初の日本オリジナル曲「Almond Chocolate」は、K-POPグループの日本オリジナル曲として異例のロングヒットを記録。『第67回 日本レコード大賞』で海外アーティストで唯一「優秀作品賞」を受賞した。9月には、Japan 1st Single '時よ止まれ'で待望の日本デビュー。昨年末には「第76回NHK紅白歌合戦」への2年連続出場を始め主要音楽特番を総なめし、日本での確固たる人気を証明。今後の活躍に期待が高まっている。

公式TikTokアカウント開設

X＆Instagramに続き、TVアニメ『魔法の姉妹ルルットリリィ』の公式TikTokアカウント(@luluttolilly)も開設。作品の最新情報やショート動画など、TikTokならではのコンテンツを届けていく。

プレミア上映会 一般販売決定!

3月15日に開催する『魔法の姉妹ルルットリリィ』プレミア上映会の一般販売が決定。総勢8名の豪華キャストの登壇に加え、歌唱やトークなど盛りだくさんの内容となっている。

一般販売は先着で、販売開始は2月7日12:00より、ローチケにて受け付ける。注意事項等の詳細は公式サイトを参照のこと。

『魔法の姉妹ルルットリリィ』プレミア上映会 開催概要

開催日時：2026年3月15日(日)第1部 開場12:30 開演13:00/第2部 開場15:30 開演16:00

会場： 丸の内ピカデリー2（東京都千代田区有楽町2-5-1 有楽町マリオン9F）

内容：TVアニメ『魔法の姉妹ルルットリリィ』先行上映、キャスト歌唱ミニライブ＆トークショー

登壇者：橘 めい（野々山 風＆こんぺとリリィ役）、小鹿なお（野々山 流＆ましゅールル役）、七海ひろき(うぐいす役) 、茅野愛衣（あずき役）、和泉風花（神立塔子役）、廣原ふう（青園せな役）、八乙女 光（ミーター役）、天﨑滉平（瀬尾翔太役）※登壇者は予告なく変更になる場合がある。

チケット価格︓3500円（税込）

