「魔法の天使クリィミーマミ」などをはじめとした、ぴえろ魔法少女シリーズ最新作のTVアニメ『魔法の姉妹ルルットリリィ』が、2026年4月より放送されることが決定した。来年のTV放送に先駆けて、この度ティザービジュアル、パイロットフィルムを含む作品情報が一挙公開された。

ティザービジュアルは、魔法のアイテムを持つ主人公の姉妹、野々山 風(ふう)と流(るい)に加えて、変身後のリリィとルルが描かれた、「ぴえろ魔法少女シリーズ」作品としての雰囲気も感じられるビジュアルとなっている。

パイロットフィルムには、風と流の姉妹の日常の様子に加えて、魔法を使った変身シーンも描かれている。 互いに魔法の力を隠しつつ、これから2人はどんなことを経験していくのか…。

さらにスタッフとキャスト、キャラクター情報も解禁。監督とキャラクター原案を道解慎太郎、シリーズ構成および脚本を柿原優子さんが務め、主人公の姉妹、妹の野々山 風を橘 めいさん、姉の野々山 流を小鹿なおさんが担当。さらに七海ひろきさん、茅野愛衣さん、和泉風花さん、廣原ふうさんなど魅力的なキャストが物語を紡いでいく。

