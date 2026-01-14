ローソンは1月20日より、ローソンオリジナルイラストを使用した『魔法少女まどか☆マギカ』のオリジナルグッズを、全国の「ローソン」にて順次販売している。

今回は、アニメ『魔法少女まどか☆マギカ』のローソンオリジナルイラストを使用した、アクリルスタンドやフォト風カードなどの限定グッズが多数ラインアップされている。

発売日は1月20日。全国のローソン(一部店舗での取り扱い)にて順次発売され、数量限定につき商品がなくなり次第終了となる。また、同日より「@Loppi」「HMV」にて予約販売もスタート。9月10日より順次受け取ることができる。

ラインアップは以下のとおり。

アクリルスタンド…(全5種、1,980円)

フォト風カード…(ランダム全10種、385円)



ひざ掛け付きキュゥべえまんクッション…(全1種、7,700円)



B2タペストリー…(全40種、3,850円)

缶バッジ…(ランダム全7種、衣装ごと660円)

缶バッジ7個セット…(全5種、4,620円)



【@Loppi限定】オリジナルグッズ付ムビチケコンビニ券



1月20日10時より、@Loppi限定『劇場版 魔法少女まどか☆マギカ〈ワルプルギスの廻天〉』のオリジナルグッズ付きムビチケコンビニ券も発売。価格は、グッズ3,300円+チケット一般券1,600円。

【店内ローソンプリント】オリジナルランダムブロマイド…(全7種)



ローソン店内のマルチコピー機サービス「ローソンプリント」にて、『魔法少女まどか☆マギカ』のオリジナルランダムブロマイドが販売される。販売期間は1月20日～4月27日。価格は、L判300円/ 2L判500円。なお、絵柄を選ぶことはできない。

(C)Magica Quartet/Aniplex,Madoka Project

(C)Lawson, Inc.

※画像はすべてイメージ。