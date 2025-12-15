民放公式テレビ配信サービス「TVer（ティーバー）」では、MBS・TBS系「日5枠」にて放送中のアニメ『「魔法少女まどか☆マギカ 始まりの物語／永遠の物語」TV Edition』(毎週日曜17時～)の配信限定版「狩野英孝解説付き」を配信している。

12月14日より、このコメンタリー映像付きの動画について、1話～最新話までTVerにて無料配信を行う。1～9話は12月21日17時29分まで。

『魔法少女まどか☆マギカ』は、2011年に全12話を放送したシャフト制作によるアニメ。通称「まどマギ」として大きな話題になった。

同作は、「まどマギ」初視聴となるお笑い芸人・狩野英孝さんによる副音声コメンタリーつきの映像で、放送では副音声のみ、TVerでは通常版と配信限定となる狩野英孝解説版の2パターンを放送終了後から配信。解説版の本編終了後には、狩野英孝がその回の感想や今後のストーリーの予想などを語るおまけコーナーも設けられている。

初めて「まどか☆マギカ」シリーズに触れる、初見ならではの新鮮な反応が話題になっており、11月19日には1話～5話のTVer総再生数が100万を突破、クライマックスに向けてさらに注目を集めている。

今回の過去回無料配信では、「10話観てから1話観たら狩野さんが完璧に舐めててめちゃくちゃ面白かった」「めちゃくちゃ面白い 狩野英孝を起用したのが神すぎる」「やった、今度こそ見なきゃ一週間しか無いっ」「狩野英孝のリアクションが素晴らしすぎるので、ホント多くの人に見て欲しい」「鬱展開見たくない人はやめた方が良いかもしれんけど、英孝ちゃんのおかげでかなり緩和されて見やすいよ!!」と絶賛の声が多数寄せられている。

(C)Magica Quartet/Aniplex,Madoka Project