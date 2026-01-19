GENDA GiGO Entertainmentは1月24日～2月15日、「サン宝石」が手掛けるオリジナルキャラクター「ほっぺちゃん」とのコラボレーションカフェを開催する。

キラキラドリンクカラーほっぺちゃんのドリンクを期間限定で販売。ドリンクメニュー(各700円)は、ほっぺちゃん(みどり)、ほっぺちゃん(すかいぶるー)、ほっぺちゃん(むらさき)、ほっぺちゃん(あか)、ほっぺちゃん(ぴんく)、ほっぺちゃん(おれんじ)、ほっぺちゃん(きいろ)、ホットコーヒー、ホットココア、アイスウーロン茶が展開されている。

また、GiGOコラボカフェ池袋限定でアイスコーヒー、アイスココア、アイスカフェモカから選べるオリジナルラテアート(各800円)も販売。なお、絵柄はランダムで選ぶことはできない。

フードメニューは、「ほっぺちゃんの着ぐるみカレーライス」(1,650円)、「はだいろほっぺちゃんの大人様ランチ」(1,750円)が展開される。

1月24日～2月15日の期間中は、デザートメニュー「ほっぺちゃんを作ろう!プレート」(1,650円)や、「魔法少女ほっぺちゃん おまじないパフェ」(1,200円)の販売も。

さらに、2月7日～15日の期間中は、専用の限定ノベルティ付きのGiGOコラボカフェ池袋限定でバレンタインメニュー「ちょこっとチョコパフェ」(950円)が登場。

なお、フードメニュー・デザートプレートは、ファーストオーダー時に1人につきいずれか1点のみ注文可能。

さらに、フードメニュー、デザートメニュー、ドリンクより1品注文につき、オリジナルホログラムステッカーをランダムで1枚もらえる。オリジナルホログラムステッカー(全9種・ランダム)は期間でデザインを変更予定で、なくなり次第終了となる。

オリジナルホログラムステッカー

GiGOコラボカフェオリジナルグッズとして、1月24日から「GiGOコラボカフェ ほっぺちゃん アクリルチャーム(全7種・ランダム)」(550円)も販売される。

「GiGOコラボカフェ ほっぺちゃん アクリルチャーム(全7種・ランダム)」(550円)

期間中、GiGOコラボカフェ池袋にて今回初登場のイベント限定グッズを含めた「ほっぺちゃん」の関連商品の販売も。「ゆめかわパフェ ストラップ(全1種)」(770円)、「キラキラ星のフラッペ ストラップ(全2種)」(660円)、「ムーンタルト めじるしチャーム(全3種)」(550円)のラインアップが揃えられている。

さらに、「ほっぺちゃん」関連商品を2,000円以上購入すると、限定ポストカードが1枚もらえる。

限定ポストカード

開催店舗は、GiGOコラボカフェは「池袋」、GiGOコラボカフェスタンドは「GiGO BOWLノルベサ」・「GiGO仙台」・「GiGO秋葉原2号館」・「GiGOマーケットスクエアささしま」・「GiGO河原町オーパB1F」・「GiGO大阪道頓堀本店」・「GiGOイオンモール岡山」・「GiGO福岡天神」・「GiGOアミュプラザくまもと」の10店舗。

「GiGOコラボカフェ ほっぺちゃん アクリルチャーム(全7種・ランダム)」を、GiGOコラボカフェ終了後に「GiGO MALL」にて通信販売も行う。

