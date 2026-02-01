フジテレビ系アニメ『サザエさん』(毎週日曜18:30～)では、「銭湯のヒーロー」「タラちゃん絵本の時間」「ぼくたち泣かせ屋さん」を、きょう1日に放送する。

「銭湯のヒーロー」

サザエが風呂の湯を沸かし忘れたため、銭湯に行くことになった磯野家。その銭湯には色々な種類の風呂があり、波平がゆっくりつかっている湯に、カツオも入ろうとするが、それは高温の風呂で、熱くて入れない。波平は水風呂も電気風呂も余裕でつかり、カツオは「お父さんはどんなお風呂でも入れる『銭湯のヒーロー』だ」と言う。

「タラちゃん絵本の時間」

タラオが子供部屋に来て、絵本を読んでほしいと言う。面倒くさがったカツオは、わざとひらがなが読めないフリをして、絵本の読み聞かせを回避する。タラオは、カツオは字が読めないと心配し、リカに相談する。するとリカが磯野家にやって来て、カツオにアイウエオの練習帳を渡し、ひらがなを教えると言い出す。

「ぼくたち泣かせ屋さん」

タケオにいじめられたと、タラオが泣いて帰り、夕飯時になってもべそをかいている。すると波平が「思いっきり泣いてごらん」と言い、タラオを思いっきり泣かせてスッキリさせ、泣きやませる。ご飯を食べていると、波平は舌をかんでしまい痛そうにする。タラオは泣いていいと言うが、波平は「大人は簡単に泣いてはいけない」と我慢する。

