フジテレビ系アニメ『サザエさん』(毎週日曜18:30～)では、「マスオとノリスケ」「いその家流、成人式」「カツオ叱られ人生」を、きょう11日に放送する。

「マスオとノリスケ」

マスオは会社帰りにノリスケとバッタリ会い、飲みに行く。会計になると、ノリスケは同僚に借金を返したので金が足りないと言い出し、マスオが支払う羽目になる。その話を聞いた一家は憤るが、当のマスオはノリスケと飲むのは楽しいから気にならないと言う。カツオは「あんなに迷惑かけて嫌われないなんてスゴイ才能だ」と感心する。

「いその家流、成人式」

成人式の翌日、カツオが登校すると、教室で女の子たちが神妙な顔で話していた。花子の近所に住むお姉さんが、3年前、成人式に出なかったことを後悔しているというのだ。当時は仕事に夢中で休みたくなかったらしい。そのお姉さんは駅前のパン屋で働いていて、とてもかわいいという話を聞き、カツオはさっそくそのパン屋に行ってみる。

「カツオ叱られ人生」

カツオが学校の作文で「自分は叱られてばかりの人生だ。特に怖いのは姉で、その恐ろしさは文章で表現できない」と発表すると、クラスで大ウケとなり、先生にも褒められる。しかし花子に「お姉さんが聞いたら怒るわよ」と言われ、作文は持ち帰らないことにする。家でサザエに「何か隠している」と怪しまれるが、カツオはシラを切る。

(C)長谷川町子美術館