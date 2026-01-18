フジテレビ系アニメ『サザエさん』(毎週日曜18:30～)では、「波平と反抗期」「ぬくもりが一番!」「褒められたいの」を、きょう18日に放送する。

「波平と反抗期」

カツオがテストで20点を取ってしまい、波平にこっぴどく叱られる。翌日、学校でその話をすると、花子は同じ20点だったが、父親から次は頑張れと励まされ、レストランに連れて行ってもらったと言う。あまりの落差にカツオはがく然とし、波平に抗議するが、それぞれの家庭によって教育方針は違うと、突っぱねられる。

「ぬくもりが一番!」

休日、こたつに入ったまま動かない子どもたちを見て、波平は「縁側でひなたぼっこでもしなさい」と言い、こたつから出させる。するとカツオが、サザエたちも部屋でぬくぬくしていると言う。波平が若夫婦の部屋に行くと、サザエとマスオが仲むつまじく肩寄せ合いストーブにあたっていた。そのいい雰囲気に気おされ、波平は何も言えなくなる。

「褒められたいの」

サザエがタイコとデパートで買い物していると、化粧品売り場で「メイクのモデルになってほしい」と頼まれる。サザエたちは喜んで引き受け、目を閉じてメイクをしてもらう。すると、美容部員たちの「すてき！」と褒めそやす声が聞こえ、サザエはうれしくて目を開けるが、褒められていたのは隣に座っていたタイコだった。

(C)長谷川町子美術館