フジテレビ系アニメ『サザエさん』(毎週日曜18:30～)では、「赤字つづきですもの」「嬉しい年賀状」「オーダーメイド、承ります」を、きょう21日に放送する。

「赤字つづきですもの」

文房具屋で大きなサイズの赤インキを買ったサザエは、それを使って家計簿を付ける。最近、家計は赤字続きで、フネとサザエは家計簿を見ながら「しめてかからないと」と話し合う。買い物に行ったサザエは電卓を持参し、スーパーで電卓をたたきながら商品をカゴに入れ、予算内に収めようとする。

「嬉しい年賀状」

夕飯時、今年はまだ年賀状を書いていないという話になり、今度の休みにみんなで書くことにする。しかしカツオは「面倒だからお正月に来た分だけ返すことにして、自分からは年賀状を出さない」と言う。学校でカツオが「年賀状を出さない」と宣言すると、中島は、自分は今年の年賀状をはがきから手作りしたと言う。

「オーダーメイド、承ります」

サザエがセーターを編んであげると、ワカメとタラオは大喜びするが、カツオは「姉さんの手編みなんて」と恥ずかしがる。しかしそのセーターを学校に着て行くと、女の子たちから「セーターのオーダーメイドなんてぜいたく！」と絶賛される。気を良くしたカツオは学校から帰ると、セーターにブラシをかけて、大切に扱い始める。

