フジテレビ系アニメ『サザエさん』(毎週日曜18:30～)では、「やきもち焼くふたり」「磯野家雪もよう」「カツオの平均点」を、きょう25日に放送する。

「やきもち焼くふたり」

道を歩くフネを見かけた波平は、角に隠れ、急に抱きついて脅かそうとする。しかしフネの先を歩いていた婦人に抱きついてしまい、大騒ぎになる。それ以降、フネの機嫌が悪くなる。マスオから「お義母さんは焼きもちを焼いてるだけ」と言われ、波平はまんざらでもないが、フネからは「そんなんじゃありません!」と強く否定されてしまう。

「磯野家雪もよう」

今日の天気が雪予報で、ワカメとタラオは楽しみにするが、もうすぐサッカーの試合があるカツオは困ると言う。庭でリフティングの練習をしていると、カツオが蹴ったボールが波平の盆栽の枝を折ってしまう。カツオはそれを隠したいため「雪が降りますように!」と急に祈り始める。するとしばらくして雪が降り出し、子供たちは大喜びする。

「カツオの平均点」

碁をしていた波平のもとに、カツオがモミ手で入って来て「毎回悪い点を見るのは苦痛でしょうから、テストはまとめて見せるのはどうでしょうか」と、月末にまとめて波平に見せることを提案する。それを聞いたサザエとフネは反対するが、波平は「その間のテストは母さんに必ず預けるように」と条件を出し、承諾する。

(C)長谷川町子美術館