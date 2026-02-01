今や街のあちこちで見かけるスターバックス。 私たちの日常にすっかり溶け込んだ存在ですが、2000年代のスタバ、どんな雰囲気だったか覚えていますか? 実はいま、約20年前のメニュー表を見つけたという投稿がSNSで注目を集めているんです。

昔カフェのこういうの集めてて、掃除中に見つけたんだけど、これ約20年前のスタバのメニュー表。

値上がりがすごいなぁという感想ではなく、昔ってメニューシンプルだなぁという感想。

(@ku_0._.0_miより引用)

なんとも懐かしいメニュー表ですね。時代を感じます。現在では、ビバレッジの数だけでも把握できないほどたくさんありますが、この頃はシンプルで見やすい!

また、現在500円超えが当たり前のTallサイズの価格を見てみると、「スターバックス ラテ」が340円、「キャラメル マキアート」は390円、「コーヒー フラペチーノ」が350円となっています。なんてリーズナブルな。

この投稿に、「あっ懐かしい!私のスタバはこれです」「モカフラペチーノぉぉぉぉお!!!! 中学生のとき(はるか昔)大好きでした…」「ランバフラペチーノ!!!高校生の頃の青春の味です」「メニューの数、ほんとこのくらいでいいなぁ…」「この時代カムバック」などなど、当時を懐かしむ声が続々と寄せられています。

多くの反響が寄せられた今回の投稿。率直な感想など、投稿主のくみさんにお話をうかがいました。

―― カフェがお好きでメニューを集められていたのですか?

カフェ巡りも好きでしたし、カフェ開業を目指すカフェスクールにも通っていたので、勉強の為に集めていました。

―― 今回の投稿にみなさんの思い出などさまざまな反響が寄せられていましたが、率直な感想をお聞かせください。

1枚のメニュー表で色んな人の思い出話が聞けたのが嬉しかったです。みんなも同じように昔は背伸びしてたんだなぁとか思い出を共有できました。あと、自分が知らなかったドリンクメニューを今更知って、なんで飲んでおかなかったんだろうと後悔してます。

季節限定メニューも含め、今や選びきれないほどのメニューが次々と登場するスタバ。どんな味が好きだったか、みなさんの記憶とともに記録に残しておくのも面白いかもしれませんね。