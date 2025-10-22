「リラックマ」や「すみっコぐらし」などでお馴染みのサンエックス。ほかにも抱えるサンエックスから11月、手のひらサイズのぬいぐるみが多数登場。その数なんと、36体!! ユニークな子から懐かしのあの子まで、大集結するのだとか。
サンエックスのキャラクターたちの「ずっといっしょぬいぐるみ」が、総勢36体。どの子も可愛くて、見ているだけで癒されますね。
1980年代以降にデビューしたというキャラクターたち。懐かしく思う人も多いようで、SNSでは「やばい!!!念願すぎるブルブルドッグ!!!!!」「たれぱんだ懐かしい」「我が家は靴下にゃんこ推しです!!」「何とよきラインナップなのだ… 個人的にはピニームーとカイジュウパラダイス」「センチメンタルサーカス♡ 中学校の時に出会ってから、大人になった今でもずっと大好き」といった反応が。また、今回初めて見た子が気になって仕方ない人もいるようで、「このカエルは誰ですか かわいいね」「この魚何だ…?カワイイぞ…」「左下の子に目が釘付け。しらすとエビ?何?気になる」といった声もちらほら。どの子も個性的でかわいいですよね。
みなさんのお気に入りの子はいましたか? 見たことあるし、好きだったけど名前が思い出せない!という方のためにも、ここで、ラインナップを画像左上から右下に向かって紹介します!
- ピニームー
- ガオガオくん
- たれぱんだ(おすわり)
- たれぱんだ(ねそべり)
- ぶるぶるどっぐ
- こげぱん
- シューにゃんこ
- ショートにゃんこ
- アフロ犬
- ほわほわちゃん
- ふわふわちゃん
- 森のなごみまくり
- リラックマ
- コリラックマ
- キイロイトリ
- チャイロイコグマ
- モノクロブー(くろ)
- モノクロブー(しろ)
- しろゴマ
- さくらゴマ
- 次の日ケロリ(ケロリ前)
- 靴下にゃんこ
- かものはしかも。
- シャッポ
- しろくま
- ぺんぎん?
- とんかつ
- ねこ
- とかげ
- えびふらいのしっぽ
- しらす&エビ
- じんべえさん
- コロニャ
- ぽかんとたん
- シュガーココムー
- いしよわちゃん
サンエックスキャラクターが集結した「サンエックスユニバース『ずっといっしょぬいぐるみ』」。「えぇ!? 令和にこの子達とぬい活できちゃうの!?!!?」「サンエックス推しとしては嬉し過ぎる(泣)」と、期待の声も寄せられていました。
価格は各1,980円。改めてお気に入りのキャラクターをお迎えして、一緒にたくさんの思い出を作ってみては!? 店舗によって発売日が異なるそうなので、ホームページで確認の上、お出かけください!
