「リラックマ」や「すみっコぐらし」などでお馴染みのサンエックス。ほかにも抱えるサンエックスから11月、手のひらサイズのぬいぐるみが多数登場。その数なんと、36体!! ユニークな子から懐かしのあの子まで、大集結するのだとか。

サンエックスファン必見✨

サンエックスキャラクターたちが「ずっといっしょぬいぐるみ」となって11月に大集合🍀

あなたのお気に入りのキャラクターはどの子?

コメントで教えてね🍀

(@sanx_officialより引用)

サンエックスのキャラクターたちの「ずっといっしょぬいぐるみ」が、総勢36体。どの子も可愛くて、見ているだけで癒されますね。

1980年代以降にデビューしたというキャラクターたち。懐かしく思う人も多いようで、SNSでは「やばい!!!念願すぎるブルブルドッグ!!!!!」「たれぱんだ懐かしい」「我が家は靴下にゃんこ推しです!!」「何とよきラインナップなのだ… 個人的にはピニームーとカイジュウパラダイス」「センチメンタルサーカス♡ 中学校の時に出会ってから、大人になった今でもずっと大好き」といった反応が。また、今回初めて見た子が気になって仕方ない人もいるようで、「このカエルは誰ですか かわいいね」「この魚何だ…?カワイイぞ…」「左下の子に目が釘付け。しらすとエビ?何?気になる」といった声もちらほら。どの子も個性的でかわいいですよね。

みなさんのお気に入りの子はいましたか? 見たことあるし、好きだったけど名前が思い出せない!という方のためにも、ここで、ラインナップを画像左上から右下に向かって紹介します!

ピニームー

ガオガオくん

たれぱんだ(おすわり)

たれぱんだ(ねそべり)

ぶるぶるどっぐ

こげぱん

シューにゃんこ

ショートにゃんこ

アフロ犬

ほわほわちゃん

ふわふわちゃん

森のなごみまくり

リラックマ

コリラックマ

キイロイトリ

チャイロイコグマ

モノクロブー(くろ)

モノクロブー(しろ)

しろゴマ

さくらゴマ

次の日ケロリ(ケロリ前)

靴下にゃんこ

かものはしかも。

シャッポ

しろくま

ぺんぎん?

とんかつ

ねこ

とかげ

えびふらいのしっぽ

しらす&エビ

じんべえさん

コロニャ

ぽかんとたん

シュガーココムー

いしよわちゃん

サンエックスキャラクターが集結した「サンエックスユニバース『ずっといっしょぬいぐるみ』」。「えぇ!? 令和にこの子達とぬい活できちゃうの!?!!?」「サンエックス推しとしては嬉し過ぎる(泣)」と、期待の声も寄せられていました。

価格は各1,980円。改めてお気に入りのキャラクターをお迎えして、一緒にたくさんの思い出を作ってみては!? 店舗によって発売日が異なるそうなので、ホームページで確認の上、お出かけください!