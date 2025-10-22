「リラックマ」や「すみっコぐらし」などでお馴染みのサンエックス。ほかにも抱えるサンエックスから11月、手のひらサイズのぬいぐるみが多数登場。その数なんと、36体!! ユニークな子から懐かしのあの子まで、大集結するのだとか。

サンエックスファン必見✨
サンエックスキャラクターたちが「ずっといっしょぬいぐるみ」となって11月に大集合🍀
あなたのお気に入りのキャラクターはどの子?
コメントで教えてね🍀
(@sanx_officialより引用)

  • サンエックスユニバース「ずっといっしょぬいぐるみ」

サンエックスのキャラクターたちの「ずっといっしょぬいぐるみ」が、総勢36体。どの子も可愛くて、見ているだけで癒されますね。

1980年代以降にデビューしたというキャラクターたち。懐かしく思う人も多いようで、SNSでは「やばい!!!念願すぎるブルブルドッグ!!!!!」「たれぱんだ懐かしい」「我が家は靴下にゃんこ推しです!!」「何とよきラインナップなのだ… 個人的にはピニームーとカイジュウパラダイス」「センチメンタルサーカス♡ 中学校の時に出会ってから、大人になった今でもずっと大好き」といった反応が。また、今回初めて見た子が気になって仕方ない人もいるようで、「このカエルは誰ですか　かわいいね」「この魚何だ…?カワイイぞ…」「左下の子に目が釘付け。しらすとエビ?何?気になる」といった声もちらほら。どの子も個性的でかわいいですよね。

みなさんのお気に入りの子はいましたか? 見たことあるし、好きだったけど名前が思い出せない!という方のためにも、ここで、ラインナップを画像左上から右下に向かって紹介します!

  • ピニームー
  • ガオガオくん
  • たれぱんだ(おすわり)
  • たれぱんだ(ねそべり)
  • ぶるぶるどっぐ
  • こげぱん
  • シューにゃんこ
  • ショートにゃんこ
  • アフロ犬
  • ほわほわちゃん
  • ふわふわちゃん
  • 森のなごみまくり
  • リラックマ
  • コリラックマ
  • キイロイトリ
  • チャイロイコグマ
  • モノクロブー(くろ)
  • モノクロブー(しろ)
  • しろゴマ
  • さくらゴマ
  • 次の日ケロリ(ケロリ前)
  • 靴下にゃんこ
  • かものはしかも。
  • シャッポ
  • しろくま
  • ぺんぎん?
  • とんかつ
  • ねこ
  • とかげ
  • えびふらいのしっぽ
  • しらす&エビ
  • じんべえさん
  • コロニャ
  • ぽかんとたん
  • シュガーココムー
  • いしよわちゃん

サンエックスキャラクターが集結した「サンエックスユニバース『ずっといっしょぬいぐるみ』」。「えぇ!? 令和にこの子達とぬい活できちゃうの!?!!?」「サンエックス推しとしては嬉し過ぎる(泣)」と、期待の声も寄せられていました。

価格は各1,980円。改めてお気に入りのキャラクターをお迎えして、一緒にたくさんの思い出を作ってみては!? 店舗によって発売日が異なるそうなので、ホームページで確認の上、お出かけください!