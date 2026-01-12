カネボウ化粧品が展開するプチプラコスメ「KATE」。“NO MORE RULES.“というキャッチコピーのものと、個性的で自由なメイクを叶えるアイテムを多数展開していますが、メイクをする人なら、何かしら1つは持っているのでは?

実は、KATE公式が「平成アイシャドウ」のラインアップをポストしたところ、「懐かしい!」「すごく好きでした!」と、多くの反響が寄せられているんです。

KATEの平成アイシャドウ💎

平成に発売したアイシャドウをいくつかピックアップ👆

←←2010年までに発売

2011年から2019年5月までに発売→→

知ってるものや使ったことあるものがあれば、ぜひコメントしてね🩶

(@KATETOKYO_PRより引用)

KATEのアイシャドウというと、中島美嘉さんや栗山千明さん、黒木メイサさんといったクールで大人びた女性がCMに登場。どこか「意志の強さ」が感じられるミステリアスな雰囲気で、学生時代にそんな女性に憧れ、ちょっぴり背伸びをしたくてKATEに手を伸ばした人も少なくないはず。

懐かしのラインアップに、SNSでは「うわーーーーー!!!懐かしい」「めちゃくちゃ使ってたやつとか欲しかったやつたくさんある!」「これ人生初コスメ」「左側九割がた持ってましたね」「ヘビロテ青春アイシャドウ」といった声が続々と寄せられたほか、こんなエピソードも。

「初めてアイシャドウを買ったのがゴールディッシュアイズでした」

「紺白シルバーラメ めちゃくちゃ使ってました 発色がばつぐんに良かったよKATEさん」

「pu未だに持ってます!自分のお金で買ったちゃんとした(?)アイシャドウなので思い入れがあります!」

「懐かしすぎ、中島美嘉がミューズやってた頃のパレットはマジで良かったしCMもめっちゃ良かったなぁ」

実は筆者も若かりし頃、アイシャドウやマスカラなど、目元にKATEのメイク用品を愛用していたことが。お財布にやさしいだけでなく、メイクアイテムとしても有能なKATE。平成のまぶたを彩ってきたように、令和の今もその先も、いつの時代も身近なメイク用品として私たちに彩を与えてくれるのでしょうね。