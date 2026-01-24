近畿日本鉄道は、2026年3月14日にダイヤ変更を行い、大阪線で昼間時間帯のダイヤパターンを見直す。大阪上本町駅発着の急行などに代わって区間急行を種別する一方、名張～伊勢中川間は引き続き急行を運転。ただし、平日の運転間隔は「2時間に1本」とのこと。

近鉄大阪線を走る伊勢中川行の急行

現在、大阪線の急行は大阪上本町～名張・青山町・伊勢中川間などで運転され、一部列車は山田線(松阪・五十鈴川方面)にも乗り入れる。大阪上本町～桜井間で急行運転を行い、桜井～榊原温泉口間は各駅に停車。榊原温泉口～伊勢中川間の途中駅は通過する。現行ダイヤにおいて、昼間時間帯の青山町～伊勢中川間は毎時1本の運転とされている。

2026年3月のダイヤ変更で、昼間時間帯を中心に区間急行を新設し、大阪上本町～名張・青山町間などで運転。これにともない、大阪上本町駅発着の急行と区間準急は昼間時間帯に運転されなくなる。一方、名張～伊勢中川間はダイヤ変更後も急行を設定する。

平日の昼間時間帯、名張～伊勢中川間の急行は「2時間に1本」とされ、現行の本数より減ることになるが、同区間で普通も毎時1本運転するとのこと。土休日の昼間時間帯は名張～伊勢中川間で急行を毎時1本、東青山～伊勢中川間で普通を毎時1本運転するとしている。