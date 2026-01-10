近畿日本鉄道は、名古屋線、山田線、大阪線などに新型一般車両「1A系」を導入し、1月16日から運行開始する。これに先立ち、1月9日に報道関係者向け試乗会・撮影会を実施。1A系デビュー後の運用や、名古屋線・大阪線系統における一般車両の今後についても聞いた。

1A系は名古屋線・大阪線系統に導入する4両編成の新型車両。先に導入された8A系は「伝統の赤」だったが、1A系は「進化の青」と位置づけ、青色・白色のツートンカラーに。近鉄の掲げた「伝統を守りつつ進化していく」という思いを表現している。

車内はロングシートとクロスシートの切替えが可能なL/Cシートを採用し、1両の中でロングシートとクロスシートを混在させた配置も可能。ベビーカーやキャリーバッグ・スーツケース等の大型荷物を持った利用者向けに「やさしば」も設置する。名古屋線・大阪線系統の一般車両では初という、バリアフリー対応の多目的トイレも。8A系との違いとして、山間線区(33.3%の連続勾配)を安定的に走行するための機器を搭載した点も挙げられる。

名古屋線系統において、クロスシートを備えた4両編成の車両(5200系や5800系など)は急行を中心に使用しており、ロングシート2両編成の車両と組んだ6両編成での運用が一般的とされる。1A系もそれに準じ、名古屋線系統でデビューした後は急行中心の運用を予定しているという。名古屋線では2025年度の1A系(4両編成×3編成、計12両を導入)に続き、2026年度に1B系(3両編成×3編成、計9両を導入)が運行開始する予定だが、1B系については名古屋線系統で使用している3両編成の従来車両と同様、準急や普通を中心に運用するとのことだった。

大阪線系統の1A系(4両編成×2編成、計8両を導入)については、トイレを設置した車両のため、長距離を走る急行系の種別で運用する機会が多くなる見込みだが、4両編成で普通運用に入る場合もあるという。なお、1A系の導入車両数とほぼ同数の車両を置換え対象として、廃車にする計画との説明も。8A系や1A系といった新型一般車両の導入は、昭和40年代(1965年以降)に製造され、近鉄の各線区で長年活躍してきた約450両の老朽化に伴う代替更新を目的としている。1A系の導入に伴う置換え対象の形式として、大阪線を中心に名古屋線でも急行用として活躍している2610系(1972年以降に製造)が挙がった。

名古屋線系統の急行で活躍する従来車両のうち、5200系は片側3扉の車両。これに対し、新たに導入する1A系は片側4扉の車両で、1A系デビュー後も引き続き片側3扉・4扉の車両が混在する状況と見込まれる。近鉄名古屋駅の3番線(おもに急行が発着)で2026年度中に設置予定の大開口ホーム柵は、片側3扉・4扉のどちらにも対応した設計になるという。

1A系を導入した後、従来車両も4年後をめどに順次、現行の赤色から青色に塗り替えるとの報道もあった。これに関して質問したところ、いまは検討段階であり、期間も具体的に決まったわけではないが、従来車両の塗替えを計画しているとのこと。名古屋線・大阪線系統の車両を対象に、青色を基調としたカラーリングに塗り替える計画と説明があった。

新型車両1A系の導入は、名古屋線の車両更新においてひとつの節目といえる。従来車両の塗装変更が進めば、路線全体のイメージも徐々に変化していく可能性がある。

一方で、将来的なホームドア設置を見据えて車体仕様の統一を図る事業者もある中、近鉄では片側3扉・4扉の車両を併存させ、それぞれに対応した大開口ホーム柵を採用するとしている。こうした選択に、設備更新と既存資産の活用を両立させつつ、柔軟に対応していこうとする姿勢も感じられる。近鉄の掲げた「伝統を守りつつ進化していく」という考え方が、今後どのような形で具体化するのか。引き続き注目したい。