戦後最短の解散総選挙に日本中が注目する中、おたる水族館では、「海産総選挙」が行われています!!笑

おたる水族館海産総選挙を実施いたします!

.

詳細はこちら↓

https://otaru-aq.jp/choineta/news/news-34442

※海産総選挙は、一般社団法人噴火湾とようら観光協会様の登録商標です。

#海産総選挙 #おたる水族館 #噴火湾とようら観光協会

(@otaruaquariumより引用)

海の生き物たちを候補者に見立て、“解散総選挙“ならぬ”海産総選挙“を開催するとはうまいですね。うますぎる! しかも、インパクト抜群の写真と、政党(分類)やアピールポイントも記載されていて、選挙ポスターも素晴らしいです!

今回エントリーした候補者および政党(分類)は6種。

食肉目アシカ科… アシカ科最大の体躯「トド」

ペンギン目ペンギン科… ペンギン界最速のスイマー「ジェンツーペンギン」

食肉目マイルカ科… 不動の人気を誇る「バンドウイルカ」

スズキ目オオカミウオ科… くちの大きさに自信ありの「オオカミウオ」

スズキ目アイナメ科… みんなが知ってるおいしい魚「ホッケ」

ニシン目ニシン科… おたるの歴史に欠かせない「鰊」

顔でアピールする生き物から味で勝負するお魚まで、ユニークな顔ぶれですね。街頭演説の代わりに行われるのは、担当飼育員によるYouTube配信。2月2日～7日にかけて、おたる水族館_公式チャンネルにて毎日1種ずつ、1分間のショート動画が公開されるのだとか。イチオシポイントやみどころ、担当者しか知らないとっておきのお話などが発信されるそうです。

開票は2月9日午前11時半。「いいね」の数が最も多い生きものが優勝となります!

この異例の海産総選挙に、SNSでは「候補者の写真がクセ強いw」「後半、味でエントリー決めてそうなとこも含めて好き」「ペンギンショーの緩さがとても良かったのでペンギン推します!」「シンプルにトドやろ(笑)」「シーホースがいない」「ネズミイルカ候補がいない…!!!」「「鰊」に1票! 数の子が好きという理由ですけど」「あいかわらず意味わかんないことやってる(好き) 全部にいいねしたい」といった声が。

また、ホッケのアピールポイント「今しかみられない姿がある」に対して、「うん!変わり果てた姿しか見たことない笑」「…確かにいつも見てるのは開kiΣ(ﾟДﾟ)」「ホッケだけアピールポイントが違うw」といったツッコミも見られるなど、盛り上がりを見せています。

いったいどの子が優勝するのか、結果が楽しみですね。みなさんもぜひ、1いいねを投じてみては?

なお、「海産総選挙」を考案したのは、北海道豊浦町の一般社団法人噴火湾とようら観光協会。もちろん、豊浦町でも2月8日投開票にて海産総選挙が行われています! こちらの方も、お見逃しなく!!