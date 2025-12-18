青森市にある「青森県営浅虫水族館」で、目が回るほどぐるぐると踊っているタコを発見!! これ、いったい何をしているのか分かりますか?

朝見回りしているとタコが踊ってました。

実際は踊っているのではなく、古い吸盤の皮を落として、吸盤の吸着力を落とさないようにしているみたいです。

(@AsamushiAquaより引用)

足をぐるぐるひらひらと高速回転させるタコ、スタンダードドレスを着て社交ダンスをしているような美しさ。

この動画を見た人からは、「スゴイ!! 芸術的なうごき」「うつくしいうねりですね」「タコ踊りってあるんや!!」「吸盤ぴょこぴょこしてて、足どぅるるるるんってうねってて良き」などなど、驚きと感動の声が多数寄せられています。

さて、この動き、いったい何をしているのかというと、もちろんタコ踊りではありません!! 実はこれ、「古い吸盤の皮を落として、吸盤の吸着力を落とさないようにしている」のだとか。なるほど!! 女性が、美容のために古い角質を除去するのと、ちょっと似てますね(笑)。

動画の途中、紙吹雪の中で舞っているように見えたシーンがありますが、まさに、あれが古い皮だそう。あの動きで、しっかり剥がれ落ちるんですね。すごい!

水族館でタコの水槽を見学する際は、吸盤がきちんとメンテナンスされているか、よーく観察してみてくださいね。