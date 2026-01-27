東京都江戸川区にある「葛西臨海水族園」に、メンダコをイメージした「いちごケーキ」が登場。SNSで話題となっています。

≪レストランより新メニューのお知らせ≫

深海生物で人気のメンダコをイメージしたデザートを、

1/23(金)より期間限定で販売します!

深海の仲間 メンダコのいちごケーキ ￥650(税込)

ひょっこり立ってるヒレが So Cute!

別添えの黒蜜をかけてお召し上がりください😋

(@KasaiSuizokuenより引用)

耳のような小さい鰭と平べったいフォルム、ヒラヒラと浮遊する姿がなんとも可愛いメンダコ。今や水族館の人気者となっていますが、そのメンダコをモチーフにしたこちらの「深海の仲間 メンダコのいちごケーキ」、とっても可愛いですね!

SNSで紹介されると、「見てー!!!!可愛すぎる!!!」「美味しそう!」「ひょっこりヒレが本物みたいで悶絶!絶対食べに行く〜」といった声が。また、見た目が、ファンタジー漫画「メイドインアビス」に登場する“深界四層”で暮らすキャラクター「ミーティ」に似ているそうで、「・・・一瞬ミーティに・・・ いや、メンダコだな!」「ミーティーかと思ったら〜笑」「メイドインアビスのあの子を思い浮かべた」という声も寄せられていました。

どんな味なのかは食べてからのお楽しみ。なお、1月27日時点では、食材の完売により一時販売を休止しているとのこと、販売再開時には、葛西臨海水族園より改めて告知があるそうです。