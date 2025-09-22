“食欲の秋”到来。北海道の「おたる水族館」では、今年も“鮭”を満喫するあの海獣の姿が……。

いよいよ明日からです!

毎回やります!

#鮭は飲み物 #とどのじかん #おたる水族館

(@otaruaquariumより引用)

「鮭は飲み物」って、すごいパワーワードですよね(笑)。

おたる水族館では毎年、トドのショータイム「とどのじかん」の最後に、大きな鮭を丸ごと1本給餌するパフォーマンスを披露しているのですが、鮭を"食べる"というよりは丸のみ状態。その様子から、「鮭は飲み物」というキャッチフレーズをつけるなんて、センスが最高!

また、キャッチフレーズもさることながら、トドが鮭を食らう瞬間をとらえた絵面も破壊力抜群。このポスターが公開されると、SNSでは「これ!秋はこれ!」「すごくいい写真w」「豪快過ぎる!」「どインパクト!!」「めっちゃ見たいやんwww」といった声があがっています。こんなポスターを目にしてしまった日には、見に行かずにはいれませんね。

なお、同イベントの開催期間は11月24日まで。秋を満喫しに、おたる水族館に足を運んでみてはいかがでしょうか?