推しぬいと一緒に旅先やカフェ、イベントに行って記念写真を撮る「ぬい活」がブームとなっていますが、たまには気分を変えて、いつもとはちょっと違った場所でぬい撮りを楽しんでみたいと思いませんか?

そこでおすすめしたいのがこちら。なんと、独居房で撮影することができちゃうんです!

【雪の独居房でぬい活】

網走監獄雪の独居房が完成。

女子の間で人気になっているぬい活を網走監獄の

独居房でしませんか?推しのぬいぐるみと一緒に記念写真を撮りましょう!因みに博物館のぬいぐるみも初お目見えです。学芸員が苦心して製作しました。

(@kangoku_prisonより引用)

日本最北の地に建てられた極寒の刑務所「網走監獄」。国の重要文化財にも指定されている8棟を含むその建造物は、現在、野外歴史博物館「博物館 網走監獄」にて保存・公開されているのですが、博物館とはいえ、刑務所そのもの。まさかまさか、そこでぬい撮りできちゃうとは!

しかも、雪の独居房だなんてレアすぎて二度見しちゃうレベル。学芸員さんが手作りしたぬいぐるみといい、網走監獄さん、攻めてますね。

この投稿に、多くのぬい活民が反応。「面白すぎるし可愛い! ぱぺきゅ連れて行きたいwww」「雪の独居房にかわいい推しを入れるのは抵抗ガガガ 笑」「真島の兄さんの入れたら最高に合いそう!!」「うちのぬい、閉じ込めたい かわいそかわいくて良き」といった声が多数寄せられたほか、「えwwwwwwwwww」「雪の独居房でぬい活??? 網走監獄博物館公式???? 気が触れてて好き」「斜め上すぎるってw 金カム勢しかこんてw」と驚きの声も続々と。刑務所がぬい活を後押しするなんて、びっくりですよね。

また、「これはっ! うちのシライシを連れて行かなくちゃだな☆」「誰か白石由竹で撮ってきてきてくれないか?」「つまり金カムのぬい活をせよと?」などなど、ゴールデンカムイに結び付ける人も。作中のシーンを再現できたら、最高では!?

ちなみに同館では、看守の恰好をした職員が館内を巡回する冬季限定企画を展開中。しかも、手にはこのぬいぐるみを持っているのだとか。運よく出会えたら、みなさんの推しぬいとも一緒に記念撮影できるそうです。

冬のぬい活は網走監獄で決まり!! ぜひ、お気に入るのぬいと一緒に足を運んでみてくださいね。