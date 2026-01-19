タカラトミーは2月28日より、発売30週年を記念して、復刻ぬいぐるみ「ポケモン 30周年記念 おかえり!ピカチュウ1/1」などの関連商品3品を、全国の玩具専門店、玩具売り場、「タカラトミーモール」等にて発売する。

ポケモン30 周年

『ポケットモンスター赤・緑』の発売から30年。今回発売されるのは、ポケモン 30周年記念 おかえり!ピカチュウ1/1」、「てのひらピカチュウぽけふわ」、「ポケモン 30周年記念モンコレ旅立ちの3匹セット」の3シリーズ。

「ポケモン30周年記念 おかえり!ピカチュウ1/1」は、1997年に発売され、約45万個出荷した「ポケモン ぬいぐるみピカチュウ1/1」の復刻ぬいぐるみ。商品タグも当時のデザインに近づけられており、高さは約40cmと、思わず『おかえり』と抱きしめたくなる等身大サイズになっている。価格は7,480円。

「てのひらピカチュウぽけふわ」は、全長約13㎝の手のひらでかわいくおしゃべりするフィギュア。ふわっとした質感を感じられるよう表面に毛足3mmの長毛フロッキー素材が採用されており、25パターンの“かわいいおしゃべりボイス”が収録されている。価格は2,200円。

当時のデザインをほぼ再現した商品タグ「ポケモン30周年記念 モンコレ旅立ちの3匹セット」は、カントー地方からパルデア地方まで、全9地方の冒険の最初に出会うパートナーポケモンのフィギュア「モンコレ」を3匹ずつセットにした商品。パッケージは各地方のイメージに合わせたデザインになっており、箱に入れたまま飾って楽しむこともできる特別仕様に。

価格は2,145円、ラインアップは以下全9種。

カントー地方(フシギダネ・ヒトカゲ・ゼニガメ)

ジョウト地方(チコリータ・ヒノアラシ・ワニノコ)

ホウエン地方(キモリ・アチャモ・ミズゴロウ)

シンオウ地方(ナエトル・ヒコザル・ポッチャマ)

イッシュ地方(ツタージャ・ポカブ・ミジュマル)

カロス地方(ハリマロン・フォッコ・ケロマツ)

アローラ地方(モクロー・ニャビー・アシマリ)

ガラル地方(サルノリ・ヒバニー・メッソン)

パルデア地方(ニャオハ・ホゲータ・クワッス)

いずれも2月28日より、全国の玩具専門店、百貨店・量販店の玩具売り場、インターネットショップ、タカラトミー公式ショッピングサイト「タカラトミーモール」等に登場する。

「タカラトミー Pokémon 30th POP-UP PARK」

また、3月5日～11日までの期間、東武百貨店 池袋本店地下1階マルチスクエアにて「タカラトミー Pokémon 30th POP-UP PARK」の開催も予定されている。タカラトミーグループのポケモン商品を集めた初めてのポップアップショップで、30周年を祝う特別な空間を創出。来場者が見て・触れて・楽しむことのできる場になるという。

(C)Nintendo・Creatures・GAME FREAK・TV Tokyo・ShoPro・JR Kikaku (C)Pokémon