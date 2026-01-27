2月5日、よみうりランド内にオープンするポケモン初の屋外常設施設『ポケパーク カントー』。発表時からポケモンファンを中心に大きな注目を集める本施設ですが、オープンを間近に控え、その全貌がメディアに向けて公開されました。

ポケモン最初のゲームソフト「ポケットモンスター 赤・緑」の舞台である「カントー地方」＝関東地方にオープンする『ポケパーク カントー』。その企画の原点は「いつでもポケモンに会える場所」だったのだそう。その言葉通り、約2.6ヘクタールの広大な敷地で、600匹を超える「ポケモンが暮らす世界」を実際に歩き、ポケモンたちと触れ合えることが最大の特徴です。

あのポケモンの世界へ

エリアは大きく分けて「ポケパーク エントランス広場」「カヤツリタウン」「ポケモンフォレスト」の3つのエリアで構成されています。

エントランスでは、来場したトレーナーたちをピカチュウやイーブイらがお出迎え。ここには「ポケモンだいすきショップ」や「セッコク博士研究所」などがあり、アニメやゲームで見ていたポケモンの世界に一歩踏み出すワクワク感が高まります。

ちなみに、このエントランス広場はよみうりランドの入園チケットのみでも立ち寄れるため、オブジェや研究所の前で写真を撮ったり、雰囲気を楽しんだりすることも可能です(「ポケモンだいすきショップ」「セッコク博士研究所」への入場は『ポケパーク カントー』チケットが必要)。

ピカチュウ＆イーブイが大行進!「カヤツリタウン」

ポケモンセンターやカヤツリジムなどで構成される「カヤツリタウン」は、グリーティングやアトラクション、パレードを楽しむことができるエリア。アシレーヌの美しい噴水を中心にグッズやフード・ドリンクを販売するワゴンがずらりと立ち並びます。

このエリアでの注目は、パレードやショー、アトラクションといった体験型コンテンツ。1日に2回行われる「ピカブイバブルカーニバル」では、カヤツリタウンをピカチュウとイーブイが大行進! 可愛いダンスまで披露してくれるファン垂涎のパレードとなっています。

アトラクションは「ピカピカパラダイス」と「ブイブイヴォヤージュ」の2種類。どちらも小さい子どもでも楽しめるのもうれしいポイントですね(5歳未満の方は13歳以上の付添(有料)が必要)。

また、フードやドリンクも充実しており、可愛い見た目ももちろんのこと、素材や味も一風変わったメニューが多いのが印象的でした。

ポケモンの息づかいを感じる「ポケモンフォレスト」

『ポケパーク カントー』で最も多くのポケモンに出会えるのが、全長500メートルの森に野生のポケモンたちが潜む「ポケモンフォレスト」。冒険さながらに草むらやトンネルなどさまざまな地形を進み、“カントー地方”のポケモンたちの生態をじっくりと観察することができます。

家族でまったりくつろいでいたり、バトルしていたり、こちらをこっそり見ていたり……1匹1匹にストーリーが感じられるポケモンたち。そのほとんどに実際に触ることができ、まさにポケモンとの出会いを体感できるエリアとなっています。

チケットは3種類

チケットの種類は以下の3種類。いずれもよみうりランド入園券付きです。なお、「ポケモンフォレスト」は階段や急な上り坂が多いため、5歳未満の子どもや妊娠中の方などは入場できません。

■エリートトレーナーズパス

ポケモンフォレスト・カヤツリタウンに時間指定なしで入場できるチケット。その他にも、特別なグリーティング・カヤツリジム ショー予約席・アトラクション優先レーン・オリジナルギフトグッズなどの特典付き。大人（13歳以上）14,000円～、子ども（3歳以上）11,000円～。

■トレーナーズパス

ポケモンフォレストには指定時間枠内に一度（再入場不可）、カヤツリタウンには時間指定なしで入場できるチケット。大人（13歳以上）7,900円～、子ども（3歳以上）4,700円～。

■タウンパス

カヤツリタウンにのみ入場できるチケット。大人（13歳以上）4,700円～、子ども（3歳以上）2,800円～。3歳未満はチケット不要。

販売スケジュール

1人につき、一度に購入可能な枚数は最大2枚。販売は抽選と先着にて行います。

■抽選販売

申込期間：来園希望日の3カ月前の1～12日

当選連絡：来園希望日の3カ月前の下旬

■先着販売

来園希望日の2カ月までの同日から販売開始

(c)2026 Pokémon. (c)1995-2026 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの商標です。