バンダイは、「ポケモンキッズ 30周年スペシャル vol.1編」(275円)を2026年3月より全国量販店の菓子売場等で発売する。

2026年3月発売「ポケモンキッズ 30周年スペシャル vol.1編」(275円)

「ポケモンキッズ」は、1996年に販売を開始した、ポケットモンスターシリーズに登場するポケモンのソフビ人形シリーズ。今回登場する「ポケモンキッズ 30周年スペシャル vol.1編」は、ポケモンキッズの30周年を記念した、特別な1年間をお祝いするスペシャルな商品の第1弾だ。

今回のテーマは「ピカチュウ スペシャル」。30周年お祝いピカチュウや、なみのりピカチュウを収録。なみのりピカチュウはピンクと青、2種類のサーフボードが揃う。また、カントー地方とジョウト地方の旅立ちの3匹を含む全13種をラインナップ。ガム（ソーダ味）1個付き。

彩色済ソフビ人形(全12種＋スペシャル1種)

30周年お祝いピカチュウ

なみのりピカチュウ（ピンクサーフボードver.）

【スペシャル】なみのりピカチュウ（青サーフボードver.）あり

フシギダネ

ヒトカゲ

ゼニガメ

チコリータ

ヒノアラシ

ワニノコ

キャプテンピカチュウ

黄色いメガルカリオ

白いジガルデ（パーフェクトフォルム）

ウネルミナモ







(C)Nintendo・Creatures・GAME FREAK・TV Tokyo・ShoPro・JR Kikaku (C)Pokémon