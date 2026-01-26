ポケモンは1月31日、ポケモンと初音ミクのコラボレーションプロジェクト「ポケモン feat. 初音ミク Project VOLTAGE」の公式グッズ「18 Harmony Stage」を、ポケモンセンターおよびポケモンセンターオンラインにて発売する。

「ポケモン feat. 初音ミク Project VOLTAGE」

ポケモンと初音ミクのコラボレーションプロジェクト「ポケモン feat. 初音ミク Project VOLTAGE」から、初の公式グッズが登場する。

「18 Harmony Stage」は、本プロジェクトで登場した18タイプの「ポケモントレーナーの初音ミク&相棒ポケモン」を、新たに描き下ろしたアートが使用されたグッズ。3タイプごとにユニットを組んだ初音ミクと相棒のポケモンたちが、6つのステージに分かれてライブをしているようすが描かれており、ふわふわな肌触りの大判ブランケットをはじめ、マフラータオルや缶バッジセットなど、ライブグッズ風のアイテムがラインナップされている。

「ポケモン feat. 初音ミク Project VOLTAGE」公式グッズ「18 Harmony Stage」のイラスト

1月31日よりポケモンセンターにて発売。ポケモンセンターオンラインでは、1月29日10時より発売される。ラインアップは以下のとおり。

「ポケモン feat. 初音ミク Project VOLTAGE」公式グッズ「18 Harmony Stage」

カラビナ付きリバーシブルバンド ポケミク 18 Harmony Stage … 1,980円

マフラータオル ポケミク 18 Harmony Stage … 2,200円

チケットホルダー ポケミク 18 Harmony Stage … 1,650円

パーカー ポケミク 18 Harmony Stage … 7,700円

トラックジャケット ポケミク 18 Harmony Stage … 9,900円

トートバッグ ポケミク 18 Harmony Stage … 3,300円

ブランケット ポケミク 18 Harmony Stage … 3,300円

ステッカーセット ポケミク 18 Harmony Stage … 1,100円

A4クリアファイル ポケミク 18 Harmony Stage … 440円

フォトホルダーセット ポケミク 18 Harmony Stage … 1,760円

つながるアクリルスタンドコレクション ポケミク 18 Harmony Stage … 1,870円

Tシャツコレクション ポケミク 18 Harmony Stage … 3,300円

缶バッジセット ポケミク 18 Harmony Stage miracle bloom* … 1,650円

缶バッジセット ポケミク 18 Harmony Stage nihil. … 1,650円

缶バッジセット ポケミク 18 Harmony Stage Crysta◇Vista … 1,650円

缶バッジセット ポケミク 18 Harmony Stage Tempestella … 1,650円

缶バッジセット ポケミク 18 Harmony Stage DISTOXIN … 1,650円

缶バッジセット ポケミク 18 Harmony Stage M!XTUИ3 … 1,650円

また、ポケモンセンターオンラインでは1月29日10時より、「フィギュア 初音ミク(エスパー)&メロエッタ」の受注販売もスタートする。

(C)2026 Pokemon. (C)1995-2026 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

(C)Crypton Future Media, INC.