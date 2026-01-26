ポケモンは1月31日、ポケモンと初音ミクのコラボレーションプロジェクト「ポケモン feat. 初音ミク Project VOLTAGE」の公式グッズ「18 Harmony Stage」を、ポケモンセンターおよびポケモンセンターオンラインにて発売する。

  • 「ポケモン feat. 初音ミク Project VOLTAGE」

    「ポケモン feat. 初音ミク Project VOLTAGE」

ポケモンと初音ミクのコラボレーションプロジェクト「ポケモン feat. 初音ミク Project VOLTAGE」から、初の公式グッズが登場する。

「18 Harmony Stage」は、本プロジェクトで登場した18タイプの「ポケモントレーナーの初音ミク&相棒ポケモン」を、新たに描き下ろしたアートが使用されたグッズ。3タイプごとにユニットを組んだ初音ミクと相棒のポケモンたちが、6つのステージに分かれてライブをしているようすが描かれており、ふわふわな肌触りの大判ブランケットをはじめ、マフラータオルや缶バッジセットなど、ライブグッズ風のアイテムがラインナップされている。

  • 「ポケモン feat. 初音ミク Project VOLTAGE」公式グッズ「18 Harmony Stage」のイラスト

    「ポケモン feat. 初音ミク Project VOLTAGE」公式グッズ「18 Harmony Stage」のイラスト

1月31日よりポケモンセンターにて発売。ポケモンセンターオンラインでは、1月29日10時より発売される。ラインアップは以下のとおり。

  • 「ポケモン feat. 初音ミク Project VOLTAGE」公式グッズ「18 Harmony Stage」

    「ポケモン feat. 初音ミク Project VOLTAGE」公式グッズ「18 Harmony Stage」

  • カラビナ付きリバーシブルバンド ポケミク 18 Harmony Stage … 1,980円
  • マフラータオル ポケミク 18 Harmony Stage … 2,200円
  • チケットホルダー ポケミク 18 Harmony Stage … 1,650円
  • パーカー ポケミク 18 Harmony Stage … 7,700円
  • トラックジャケット ポケミク 18 Harmony Stage … 9,900円
  • トートバッグ ポケミク 18 Harmony Stage … 3,300円
  • ブランケット ポケミク 18 Harmony Stage … 3,300円
  • ステッカーセット ポケミク 18 Harmony Stage … 1,100円
  • A4クリアファイル ポケミク 18 Harmony Stage … 440円
  • フォトホルダーセット ポケミク 18 Harmony Stage … 1,760円
  • つながるアクリルスタンドコレクション ポケミク 18 Harmony Stage … 1,870円
  • Tシャツコレクション ポケミク 18 Harmony Stage … 3,300円
  • 缶バッジセット ポケミク 18 Harmony Stage miracle bloom* … 1,650円
  • 缶バッジセット ポケミク 18 Harmony Stage nihil. … 1,650円
  • 缶バッジセット ポケミク 18 Harmony Stage Crysta◇Vista … 1,650円
  • 缶バッジセット ポケミク 18 Harmony Stage Tempestella … 1,650円
  • 缶バッジセット ポケミク 18 Harmony Stage DISTOXIN … 1,650円
  • 缶バッジセット ポケミク 18 Harmony Stage M!XTUИ3 … 1,650円
  • 「ポケモン feat. 初音ミク Project VOLTAGE」公式グッズ「18 Harmony Stage」

    「ポケモン feat. 初音ミク Project VOLTAGE」公式グッズ「18 Harmony Stage」

  • 「ポケモン feat. 初音ミク Project VOLTAGE」公式グッズ「18 Harmony Stage」

    「ポケモン feat. 初音ミク Project VOLTAGE」公式グッズ「18 Harmony Stage」

  • 「ポケモン feat. 初音ミク Project VOLTAGE」公式グッズ「18 Harmony Stage」

    「ポケモン feat. 初音ミク Project VOLTAGE」公式グッズ「18 Harmony Stage」

また、ポケモンセンターオンラインでは1月29日10時より、「フィギュア 初音ミク(エスパー)&メロエッタ」の受注販売もスタートする。

  • 「フィギュア 初音ミク(エスパー)&メロエッタ」

    「フィギュア 初音ミク(エスパー)&メロエッタ」

(C)2026 Pokemon. (C)1995-2026 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
(C)Crypton Future Media, INC.