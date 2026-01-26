ポケモンは1月31日、ポケモンと初音ミクのコラボレーションプロジェクト「ポケモン feat. 初音ミク Project VOLTAGE」の公式グッズ「18 Harmony Stage」を、ポケモンセンターおよびポケモンセンターオンラインにて発売する。
ポケモンと初音ミクのコラボレーションプロジェクト「ポケモン feat. 初音ミク Project VOLTAGE」から、初の公式グッズが登場する。
「18 Harmony Stage」は、本プロジェクトで登場した18タイプの「ポケモントレーナーの初音ミク&相棒ポケモン」を、新たに描き下ろしたアートが使用されたグッズ。3タイプごとにユニットを組んだ初音ミクと相棒のポケモンたちが、6つのステージに分かれてライブをしているようすが描かれており、ふわふわな肌触りの大判ブランケットをはじめ、マフラータオルや缶バッジセットなど、ライブグッズ風のアイテムがラインナップされている。
1月31日よりポケモンセンターにて発売。ポケモンセンターオンラインでは、1月29日10時より発売される。ラインアップは以下のとおり。
- カラビナ付きリバーシブルバンド ポケミク 18 Harmony Stage … 1,980円
- マフラータオル ポケミク 18 Harmony Stage … 2,200円
- チケットホルダー ポケミク 18 Harmony Stage … 1,650円
- パーカー ポケミク 18 Harmony Stage … 7,700円
- トラックジャケット ポケミク 18 Harmony Stage … 9,900円
- トートバッグ ポケミク 18 Harmony Stage … 3,300円
- ブランケット ポケミク 18 Harmony Stage … 3,300円
- ステッカーセット ポケミク 18 Harmony Stage … 1,100円
- A4クリアファイル ポケミク 18 Harmony Stage … 440円
- フォトホルダーセット ポケミク 18 Harmony Stage … 1,760円
- つながるアクリルスタンドコレクション ポケミク 18 Harmony Stage … 1,870円
- Tシャツコレクション ポケミク 18 Harmony Stage … 3,300円
- 缶バッジセット ポケミク 18 Harmony Stage miracle bloom* … 1,650円
- 缶バッジセット ポケミク 18 Harmony Stage nihil. … 1,650円
- 缶バッジセット ポケミク 18 Harmony Stage Crysta◇Vista … 1,650円
- 缶バッジセット ポケミク 18 Harmony Stage Tempestella … 1,650円
- 缶バッジセット ポケミク 18 Harmony Stage DISTOXIN … 1,650円
- 缶バッジセット ポケミク 18 Harmony Stage M!XTUИ3 … 1,650円
また、ポケモンセンターオンラインでは1月29日10時より、「フィギュア 初音ミク(エスパー)&メロエッタ」の受注販売もスタートする。
(C)2026 Pokemon. (C)1995-2026 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
(C)Crypton Future Media, INC.