サンエックスは、丸福商店が展開する丸福珈琲店と「丸福珈琲店×リラックマコラボフェア」を2026年2⽉1⽇〜2⽉28⽇の期間、丸福珈琲店全国12店舗にて開催する。

「丸福珈琲店」と「リラックマ」のコラボは、店舗で出すコラボメニューとしての販売が今回が初めて。「リラックマ」のベーシックなデザインが人気のシリーズ「BASIC RILAKKUMA」テーマをモチーフにしたコラボメニューを展開する。

メニュー・ドリンクラインナップ

「丸福珈琲店×リラックマ ホットケーキ」の価格は1,870円。丸福珈琲店名物のホットケーキとバニラアイス、フルーツの相性はぴったり♪ 「リラックマたちの大好きいちごパフェ」の価格は1,980円。リラックマたちの好きないちごをたくさん使ったパフェ。クランブルの食感をアクセントにたっぷりの生クリームとアイスクリームで楽しんでほしい。

「チャイロイコグマのハンバーガープレート」の価格は2,200円。ハンバーガーのバンズがチャイロイコグマになったかわいらしいハンバーガープレート。

ステッカー

コラボスイーツ、コラボフードを1点注文につき1枚ステッカーをプレゼントする。スマホのケースにも入る使いやすいサイズで、全2種類のステッカーを用意している。オーダー時に好きな種類を選択可能。

「ほっこりホットチョコレート」の価格は990円。ホットチョコレートにたっぷりのホイップクリーム、リラックマのクッキーを添えた。「ごゆるりチョコフロート」の価格は1,100円。チョコレートドリンクにバニラアイスとリラックマのクッキーをトッピング。

コースター

コラボドリンクを1点ご注文で1枚コースターをプレゼントする。ノベルティのコースターは全2種類用意している。オーダー時に好きな種類を選択可能。

丸福珈琲店×リラックマコラボフェア開催店舗

大阪

ルクアイーレ店

HEPナビオ店

イオン大日店

心斎橋PARCO店

上本町YUFURA店

グラングリーン大阪店(2/12までの開催)

名古屋

星が丘テラス店

東京

東急吉祥寺店

ヨドバシAKIBA店

神奈川

川崎アゼリア店

千葉

そごう千葉店

福岡