サンエックスは、丸福商店が展開する丸福珈琲店と「丸福珈琲店×リラックマコラボフェア」を2026年2⽉1⽇〜2⽉28⽇の期間、丸福珈琲店全国12店舗にて開催する。

「丸福珈琲店」と「リラックマ」のコラボは、店舗で出すコラボメニューとしての販売が今回が初めて。「リラックマ」のベーシックなデザインが人気のシリーズ「BASIC RILAKKUMA」テーマをモチーフにしたコラボメニューを展開する。

メニュー・ドリンクラインナップ

  • (上)：「丸福珈琲店×リラックマ　ホットケーキ」(下)：「リラックマたちの大好きいちごパフェ」

「丸福珈琲店×リラックマ　ホットケーキ」の価格は1,870円。丸福珈琲店名物のホットケーキとバニラアイス、フルーツの相性はぴったり♪ 「リラックマたちの大好きいちごパフェ」の価格は1,980円。リラックマたちの好きないちごをたくさん使ったパフェ。クランブルの食感をアクセントにたっぷりの生クリームとアイスクリームで楽しんでほしい。

  • 「チャイロイコグマのハンバーガープレート」

「チャイロイコグマのハンバーガープレート」の価格は2,200円。ハンバーガーのバンズがチャイロイコグマになったかわいらしいハンバーガープレート。

  • ステッカー

コラボスイーツ、コラボフードを1点注文につき1枚ステッカーをプレゼントする。スマホのケースにも入る使いやすいサイズで、全2種類のステッカーを用意している。オーダー時に好きな種類を選択可能。

  • (上)：「ほっこりホットチョコレート」(下)：「ごゆるりチョコフロート」

「ほっこりホットチョコレート」の価格は990円。ホットチョコレートにたっぷりのホイップクリーム、リラックマのクッキーを添えた。「ごゆるりチョコフロート」の価格は1,100円。チョコレートドリンクにバニラアイスとリラックマのクッキーをトッピング。

  • コースター

コラボドリンクを1点ご注文で1枚コースターをプレゼントする。ノベルティのコースターは全2種類用意している。オーダー時に好きな種類を選択可能。

丸福珈琲店×リラックマコラボフェア開催店舗

大阪

  • ルクアイーレ店
  • HEPナビオ店
  • イオン大日店
  • 心斎橋PARCO店
  • 上本町YUFURA店
  • グラングリーン大阪店(2/12までの開催)

名古屋

  • 星が丘テラス店

東京

  • 東急吉祥寺店
  • ヨドバシAKIBA店

神奈川

  • 川崎アゼリア店

千葉

  • そごう千葉店

福岡

  • 博多阪急店