サンエックスは、丸福商店が展開する丸福珈琲店と「丸福珈琲店×リラックマコラボフェア」を2026年2⽉1⽇〜2⽉28⽇の期間、丸福珈琲店全国12店舗にて開催する。
「丸福珈琲店」と「リラックマ」のコラボは、店舗で出すコラボメニューとしての販売が今回が初めて。「リラックマ」のベーシックなデザインが人気のシリーズ「BASIC RILAKKUMA」テーマをモチーフにしたコラボメニューを展開する。
メニュー・ドリンクラインナップ
「丸福珈琲店×リラックマ ホットケーキ」の価格は1,870円。丸福珈琲店名物のホットケーキとバニラアイス、フルーツの相性はぴったり♪ 「リラックマたちの大好きいちごパフェ」の価格は1,980円。リラックマたちの好きないちごをたくさん使ったパフェ。クランブルの食感をアクセントにたっぷりの生クリームとアイスクリームで楽しんでほしい。
「チャイロイコグマのハンバーガープレート」の価格は2,200円。ハンバーガーのバンズがチャイロイコグマになったかわいらしいハンバーガープレート。
コラボスイーツ、コラボフードを1点注文につき1枚ステッカーをプレゼントする。スマホのケースにも入る使いやすいサイズで、全2種類のステッカーを用意している。オーダー時に好きな種類を選択可能。
「ほっこりホットチョコレート」の価格は990円。ホットチョコレートにたっぷりのホイップクリーム、リラックマのクッキーを添えた。「ごゆるりチョコフロート」の価格は1,100円。チョコレートドリンクにバニラアイスとリラックマのクッキーをトッピング。
コラボドリンクを1点ご注文で1枚コースターをプレゼントする。ノベルティのコースターは全2種類用意している。オーダー時に好きな種類を選択可能。
丸福珈琲店×リラックマコラボフェア開催店舗
大阪
- ルクアイーレ店
- HEPナビオ店
- イオン大日店
- 心斎橋PARCO店
- 上本町YUFURA店
- グラングリーン大阪店(2/12までの開催)
名古屋
- 星が丘テラス店
東京
- 東急吉祥寺店
- ヨドバシAKIBA店
神奈川
- 川崎アゼリア店
千葉
- そごう千葉店
福岡
- 博多阪急店