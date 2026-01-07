サンエックスは、ロッテリアが展開するハンバーガーショップ「ロッテリア」および「ゼッテリア」にて、「サンエックスユニバース」とコラボレーションした「リラックマとみんないっしょ わくわくパーティー♪ キッズセット」を、1月7日より期間限定で販売する。

今回は、「リラックマ」や「たれぱんだ」、「アフロ犬」など、サンエックスを代表する人気キャラクターが大集合した、「サンエックスユニバース」のデザインを使用したキッズセットが登場。

本セットは、4種類のキッズセットメニュー(A:キッズチーズバーガーセット、B:キッズてりやきバーガーセット、C:チキンからあげっとセット、D:おてがるパンケーキセット)の注文が対象となる。

おもちゃは、組み立て式のバスを使って、すごろく遊びや点取りゲームを楽しめる「あつまってわくわく♪ サンエックスバス」、キャラクターが立体的に飛び出す仕掛けのついたケースがかわいい「みんなでわくわく♪ あそべるトランプ」、たくさんのキャラクターパーツを自由に並べて遊べる「いっしょにわくわく♪ ミニチュアBOX」の3種類から1種類を選ぶことができる。

あつまってわくわく♪ サンエックスバス

あつまってわくわく♪ サンエックスバス

サンエックスのキャラクターが集合したデザインがかわいらしい、組み立て式のプルバックカー。後ろに引いて手を離すと走り出す仕組みで、付属の遊びシートでは、「みかんぼうや」や「いしよわちゃん」など、さまざまなキャラクターが登場する“すごろくあそび”と、バスが止まった部分の得点を競う“てんとりゲーム”を楽しめる。

みんなでわくわく♪ あそべるトランプ

みんなでわくわく♪ あそべるトランプ

サンエックスのキャラクターのイラストや名前、プロフィール、キャラクター豆知識などが書かれたオリジナルトランプ。一部のトランプにはキャラクターに関するクイズが書かれていて、家族や友人と一緒に楽しめるのがポイント。付属のカードケースにはキャラクターが立体的に飛び出す仕掛けが施され、飾ってもかわいいアイテムとなっている。

いっしょにわくわく♪ ミニチュアBOX

いっしょにわくわく♪ ミニチュアBOX

「リラックマ」や「たれぱんだ」など、12個のキャラクターパーツと、ロッテリアのメニューをモチーフにしたパーツが4個付いたミニチュアBOX。BOXの内側を背景としてパーツを並べて飾ったり、BOXの上にキャラクターを乗せて、“とんとん相撲”のように角をとんとんたたいて遊んだり、いろいろな遊びかたで楽しめる。

販売期間は1月7日10時30分～3月下旬で、なくなり次第終了。販売は、一部店舗を除く「ロッテリア」108店舗、「ゼッテリア」183店舗にて行われる。

(c)2026 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.