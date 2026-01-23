リーベルホテル大阪は3月1日～5月14日、「Berry in the City～ニューヨークの街角気分を愉しむストロベリースイーツ&ディナービュッフェ～」を、3F「Dining BRICKSIDE」にて開催する。

Berry in the City ～ニューヨークの街角気分を愉しむストロベリースイーツ&ディナービュッフェ～

会場では、ダイニングのレンガ壁を活かしてソーホーやブルックリンのカフェのような空間を演出し、多彩ないちごスイーツとアメリカ各地のクラシックな料理を提供する。

いちごスイーツは、いちごの生クリームを使用したシフォンケーキやシュークリーム、タルトのほか、アメリカンスイーツをアレンジしたいちごチョコチャンククッキーなどを用意。ライブスイーツでは、出来立てのワッフルパフェを提供する。多彩なメニューでいちごの魅力を存分に堪能できる。

ストロベリースイーツの数々

料理は、シュリンプカクテルや伝統的なウォルドーフ風サラダに加え、ケイジャンチキンやホタテのグリルなど、アメリカ各地の定番をホテル風にアレンジした料理が並ぶ。ライブキッチンでは、サーロインステーキやチキンオーバーライスを目の前で仕上げて提供する。多様な食文化が交差するニューヨークらしい味を楽しめる。

ニューヨークらしい味が集結

アメリカ料理だけでなく、春野菜の焼き浸しや桜海老と竹の子の炊き込みご飯、天ぷらなどの和食も用意する。

120分制の食べ放題とソフトドリンク飲み放題付で、料金は大人7,000円。アルコール飲み放題もオプションで付けることができる。

5月2日からのゴールデンウィーク期間は大人8,000円。フレッシュ苺やズワイガニも食べ放題となるグレードアップメニューが登場する。