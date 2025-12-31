タレントの関根勤が27日、YouTubeチャンネル『関根勤チャンネル』を更新。TBS系『プレバト!!』に出演しない理由を明かした。

関根勤

「顔真っ赤っかになっちゃって…」

同番組の初出演時について、関根は、「『プレバト!!』の俳句って、真面目にやるじゃないですか。僕はそこを変えたくて、“変な俳句”を書いていった」と回顧。ところが、念のため用意していた“普通の俳句”が採用されてしまい、俳人・夏井いつき氏に、「凡人です」と評されたという。「俺、顔真っ赤っかになっちゃって。いやいや、俺凡人じゃないって。いっぱい書いた変なのを怒ってほしかったのよ。“何言ってるんですか?”って。プロレスになってないじゃない」と悔しげに振り返った。

そこで2度目は、“普通の俳句”を用意せず、“変な俳句”だけを持参。お題は「春の富士」だったが、「“春の富士 エベレストを どう思う”って書いたの。浜ちゃんが、“はあ? これ何?”って。梅沢さんが、“こんなの俳句じゃねえよ!”って」と苦笑い。意味を聞かれ、「春の富士は、世界的に有名で倍以上高いエベレストのことなんか何も思ってない。だから、自分らしい生き方をしよう」と説明したが、夏井氏に、「日めくりカレンダーに書いてください。これは俳句じゃなくて標語です」とピシャリ言われてしまったと明かした。

一方で、夏井氏に、「推薦文書きますから。俳句じゃないけど、いいこと言ってる」と褒められたという関根。しかし、「そこでもうやめたの。俳句書けないから。やっぱ苦手」と同番組に出なくなった理由を語り、「俳句って季語を通して、いかに素敵なことを言うかってことじゃないですか。僕らは真逆のことをやってきたから。いかに変なことを言うかとか、いかに変なことをするか。真逆で生きてきたから、あの精神に僕は従えない」「僕は無理。自分でも譲れないところがある」と自身のスタンスを主張していた。

視聴者からは、「密かに気になってた視聴者はスッキリしました!」「そういうことね」「真剣すぎるからなぁプレバト」「関根さんの『変な方の俳句』をぜひ聞きたかったです」「変なの書いたら関根さんが一番だと思います」などの反響が寄せられている。