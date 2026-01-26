大阪・関西万博(EXPO 2025)が盛況だった2025年。登場当初は「ちょっと不気味…?」なんて声もあった公式キャラクター「ミャクミャク」は、万博の盛り上がりとともに大人気になりました。次は、「トゥンクトゥンク」の出番です!

ついに初登場✨

1/28発売予定 #トゥンクトゥンク のぬいぐるみ♥️

思わず抱きしめたくなる、

もこもこ&やさしい手触りの

トゥンクトゥンクのぬいぐるみが登場です🤍

お部屋に飾っても

一緒におでかけしても癒されること間違いなし🍀

■商品情報

EXPO2027 トゥンクトゥンク ぬいぐるみ お座り/4,290円



2027年に開催される国際園芸博覧会(EXPO2027)の公式キャラクターとなっている「トゥンクトゥンク」。これまた不思議でカラフル。それでいて、とっても可愛い妖精ですね。

はるか宇宙の彼方から、地球に憧れてやってきたというトゥンクトゥンクは、さまざまな命が共鳴してつながっている状態を表しているのだとか。地球がきれいだとうれしくなって花を咲かせて踊ったり、地球が汚れると悲しくなって元気がなくなったり。

そんなトゥンクトゥンクが、このほどモコモコのぬいぐるみになって登場。SNSで紹介されると、「こうして見るとけっこう可愛いな」「緑の部分がもけもけや〜」「また後になって興味がでてくるんだろうなー」「やばいお給料入ったら全部買いたい…胸がトゥンクトゥンクしちゃってる」といった声が。新たな妖精の登場に、みなさん興味津々ですね。

価格は4,290円。1月28日より、EXPO 2027 オフィシャルストアにて販売されます。2027年まであっという間。トゥンクトゥンクと時代を先取りしてみては? 気になる方は、チェックしてみてくださいね。