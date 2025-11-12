様々なキャラクターも公開している「おさわりマップ」。ついに、あのミャクミャクもポストしました! 謎の生物なだけに、いったいどこを触ると喜ぶのか気になりませんか?

ミャクミャクのおさわりマップ!

.

あなたのお気に入りポイントは?

(@expo2025productより引用)

ミャクミャクのおさわりマップ

ミャクミャクのおさわりマップ、おもしろいですね。

どうやら、手をつないだり握手したりするのが好きみたいです。また、赤い部分や目玉のある細胞を触られるのもお好きなようで、もちろん、あの可愛いお尻も。みんなが自分のお尻を気に入ってくれているのを知ってか、「好きなんでしょ?♡」なんて書いちゃうあたりが、あざとい!

一方、首から下はあまり触られたくないようで、お腹は「優しく触って」とのこと。さらに、足の裏は「くすぐったい」「あかんよ～(汗)」と、おさわりNGのよう(笑)。

これを見た人からは、「かーわーいーいー!」「万博で会った時、ギュッて握手してもらってキューーーーーッ♡てなりました」「目玉オッケーなのに足の裏ダメなんだw」「足弱いとか最高かよ」「よし!沢山くすぐっちゃる!!!」といった反応が。また、公式の「あなたのお気に入りポイントは?」に答える形で、「左手!」「やっぱりぽっこりお腹か… お尻(しっぽ)かしらん」「もちろんカワユイおちり」という声も。「あかんよ～(汗)」「好きなんでしょ?」なんて言われたら、そりゃ触りたくなっちゃいますよね。

万博が終わっても、大人気のミャクミャク。また会えたなら、お手手をギュッとするのか、優しく抱きつくか、それともこっそりお尻にタッチしちゃうか……、どうアプローチするのか考えるだけでもワクワクしちゃいます! ミャクミャクがどんな反応をするのかも楽しみですね。