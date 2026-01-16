いよいよ待望のアニメ第2期がスタートする「葬送のフリーレン」。「葬送のフリーレン」公式X(@FRIEREN_PR)では、フリーレンのぬいぐるみの写真に「〇〇のフリーレン」のテキストを添えたポストを続けてきました。その数、なんと447回! いいねの数は驚異の1,138万超え!!

そしてこのほど、「総集のフリーレン」としてこれまでのポストの「いいねランキング」が発表されました! さて、栄えある1位に輝いたのは何のフリーレンでしょうか??

総集のフリーレン

投稿日数:439日

投稿数:447回

RP数:136万7139RP

いいね数:1138万9075いいね

(@FRIEREN_PRより引用)

2024年3月22日に第1期が終了してから2年近く、公式Xがこつこつと続けてきた「〇〇のフリーレン」ポスト。こうして集計してみると、凄い数字になっていますね。これには、「いいねが1000万超え....凄いな」「数字がもう怪物すぎる」「戦闘力かな?」「データにすると圧巻 流石です、フリーレン様」と、驚きの声が続出。

さらに、「公式の努力やばすぎーww」「おかげで2期まで話題性を保ってこれたの凄すぎる。フリーレンを片時も忘れた事はないよ」「毎日、楽しいフリーレンをありがとうございました!」「大喜利ネタツイ一筋でよくぞまぁ繋いだものよ天晴れ」「もはや執念のフリーレン、、、」などなど、公式に対する感謝と称賛の声も多数寄せられています。

さて、そんな公式が継続してきた「いいねランキング」の結果、TOP3はこうなりました!!

3位「労働のフリーレン」

2位「剛昌のフリーレン」

1位「速報のフリーレン」

見事1位に輝いたのは、TVアニメ第2期の放送時期が決定したことを知らせる「速報のフリーレン」でした。なんと、45,000RP、210,000いいねを記録しています。それだけ多くの人が、フリーレンの続編に期待を寄せている証ですね。第2期が楽しみです!