MNSが配信している架空の教育番組風コンテンツ『教育番組』。タイトルとは裏腹にブラックな展開ぶりが人気なのですが、このほど、「タマ」などの登場キャラクターのぬいぐるみバッジが登場し、SNSで話題となっています。

『教育番組 ぬいぐるみバッジ』1 回 400 円

大人気の"教育番組

@MNS_kyoiku

"より

可愛いぬいぐるみバッジが登場!

今月末頃より順次発売開始予定です。

(@HMAinfomationより引用)

こちらは、カプセルトイ「教育番組 ぬいぐるみバッジ」です。

教育番組というと、優しいお兄さんやお姉さんたちとともに、子どもたちが楽しく学ぶ内容が一般的ですが、こちらの『教育番組』はというと……、内気でネガティブなアザラシ「タマ」と、神経をさかなでしがちな元気なタコ「パウル」、そして、ときどき皮肉を言う物知りなパソコン「はかせ」といったキャラクターが登場。タマにいたっては、常に包丁を手にしているというのだからヤバい!笑

しかし、あまり態度も発言もよろしくない彼らですが、実は今、SNSで大人気なんです!

そんなクセ強な彼らがこのほど、可愛いぬいぐるみバッジになって登場。SNSで紹介されると、「かわええ!」「制服にこれつけてたら3倍元気に働けそう」「ふわふわな見た目がかわいい!」「アルバイトのエプロンに着けたいんすけど…!! めっちゃ ほしい」と話題となっています。

ラインアップは「タマ(通常)」「タマ(しょんぼり)」「パウル」「はかせ」「タマ(進化)」「アイコン」の全6種。裏に安全ピンが付いているので、お気に入りの服やバッグなどに付けて歩けるのが嬉しいポイント。

価格は1回400円で、11月末頃より販売されます。推しキャラを胸元に付けて、日常をもっと楽しくしてみてはいかがでしょうか?