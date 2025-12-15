1702年から人形を作り続けている老舗人形店「吉徳」。雛人形や五月人形が有名ですが、ぬいぐるみも多数手がけているんです。中でも、まんまるフカフカな「ひよこ」は、ひよこの写真を撮ってSNSに投稿する人が続出するほどの人気者。

そんなひよこファンのみなさんに向けて、吉徳さんが新商品をラインアップ。ぬい活が人気のこの時代にピッタリなアイテムが誕生しました!

【新商品のおしらせ】

.

吉徳のひよこを連れていっしょに歩きたい🐥💨

吉徳のひよこに世界を見せてあげたい🥺

吉徳のひよこをすぐにパッと撮影したい🐥📸

そんなひよこLOVERさまに。

.

🐣吉徳公式『ひよこ専用ホルダー』🐣

¥1,540(税込)

の発売が決定いたしました。

※ひよこは商品に含まれません🐥

.

近日中、ぬいフェス東京会場/大阪会場にて

先行販売いたします。

ぬいフェスへ入荷し次第、また吉徳店舗の発売日が決定し次第改めてお知らせいたします!今しばらくお待ちください。

(@yoshitoku_plushより引用)

こちらは、吉徳のひよこと一緒にお出かけするための専用ホルダー「ひよこ専用ホルダー」です。「ひよこ」のぬいぐるみは、約9.5cmほどの手のりサイズで、服も着用していませんし、ループやフックなどもありません。これ、どうやって取り付けるのかな?と思いませんか?

実はこの専用ホルダー、フックがひよこサイズのパンツと繋がっていまして、要するに、ひよこにパンツを履かせることでホルダーを着用することができるというアイディア商品なんです。その名も「おぱんつ式」!!笑

SNSで紹介されると、「天才……ｯｯｯ 可愛いーーーーー!」「え、、、かわいい超えてる」「ぴよいひよこを見せびらかして歩けるってことか…」「まずは吉徳のひよこをGETせねば」といった声や、「お、おぱんつ式⋯ﾀﾏﾗﾝ」「おぱんつ式って名前が最高」「おぱんつ式が気になって気になって笑」という声も。おぱんつ式はスルーできませんよね(笑)。

使い方はこちら。肩から下げるだけでなく、パーツを自身でアレンジすることでカバンに着けることも可能なのだとか。また、「ひよこ専用」とはなっているものの、よく伸びるパンツのため、似たサイズのぬいぐるみにも着用可能だそうです。

ただお出かけできるだけでなく、寒い時期に服(パンツだけど)を着せてあげられる上に、汚れ防止にもなって一石三鳥!! 気になる方は、「ぬいフェス東京会場/大阪会場」へ!