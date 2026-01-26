スポンジ・ボブの最新作『劇場版スポンジ・ボブ 呪われた海賊と大冒険だワワワワワ!』の日本公開日が、エイプリルフールである4月1日に決定。日本版メインビジュアルおよびオリジナル予告が解禁された。

長年にわたり海の底から世界中へ笑顔を届けているスポンジ・ボブの最新作『劇場版スポンジ・ボブ 呪われた海賊と大冒険だワワワワワ!』が、4月1日より公開される。日本中がユニークなウソをつくエイプリルフールに、本作は“ホントのホントに”公開するという。

あわせて日本版メインビジュアルと、ナレーション山寺宏一による日本版オリジナル予告も解禁された。

今作では、海底都市・ビキニタウンにあるパイナップルの家で、ペットのカタツムリ・ゲイリーとともに暮らす、ポジティブでハイテンションなスポンジ・ボブが、開始早々「じゅーーんびOK!」と身長“36ハマグリ”というビッグサイズになった姿で元気よく登場。

親友であるヒトデのパトリック、隣人で同僚のイカルド、ボスであるカーニさんなど、個性あふれるキャラクターたちが劇場版にも集結。仲間とともに呪われた海賊を救う史上最大の大冒険が描かれている。

さらに、新たにビキニタウンの仲間入りを果たした豪華声優陣も決定。小魚のバーブを、実写版『リトル・マーメイド』でアースラの日本語吹替を担当したことで知られる浦嶋りんこが担当。また、海賊船長を、『パイレーツ・オブ・カリビアン』シリーズでデイヴィ・ジョーンズの日本語吹替を務めた大塚芳忠が担当。スポンジ・ボブのDJ目覚まし時計のランディを、自身もラジオDJとして活躍する森久保祥太郎が担当する。

(C)2026 Paramount Pictures and Viacom International Inc. SpongeBob SquarePants is a trademark of Viacom International Inc.