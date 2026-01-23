映画『アンパンマン』シリーズ37作目となる最新作のタイトルが映画『それいけ！アンパンマン パンタンと約束の星』に決定。6月26日より全国公開することが発表された。

映画『それいけ！アンパンマン パンタンと約束の星』で物語のキーワードとなるのは「約束」。本作で中心キャラクターとして登場するのは、新キャラクターであるレッサーパンダの旅人・パンタン。パンタンは、昔ある冒険家と交わした大切な約束を守るために、夜空に輝く虹の星にあるとされる宝物を探して大冒険をくり広げる。そして、宝物を探す旅の中で出会ったアンパンマン、クリームパンダら仲間たちと一緒に力を合わせて、次々と襲いかかる困難に立ち向かう。はたして、パンタンたちに一体、どんな冒険が待ち受けているのか? そして、宝物を手に入れることができるのか? ハラハラドキドキのスリルあふれる壮大なストーリーが展開される。

本作で監督を務めるのは、矢野博之氏。TVアニメ「それいけ！アンパンマン」に演出や助監督として参加し、映画『それいけ！アンパンマン ドキンちゃんのドキドキカレンダー』(1991年)で劇場版を初監督。それ以降、映画『それいけ！アンパンマン いのちの星のドーリィ』(2006年)、映画『それいけ！アンパンマン かがやけ！クルンといのちの星』(2018年)、映画『それいけ！アンパンマン きらめけ！アイスの国のバニラ姫』(2019年)といった数多くの劇場版で監督を務めてきた。脚本は、TVアニメ「それいけ！アンパンマン」をはじめ、映画『それいけ！アンパンマン 勇気の花がひらくとき』(1999年)、映画『それいけ！アンパンマン ばいきんまんとえほんのルルン』(2024年)といった劇場版の脚本も数多く手がける米村正二氏が参加し、タッグを組む。

作品情報と合わせて、原作者・やなせたかし氏の事務所であるやなせスタジオが描き下ろした印象的な特別ビジュアルが解禁。鮮やかな“虹の星”が輝く星空へ地上からまっすぐな眼差しを向けるのは、パンタンと共に物語を紡ぐアンパンマン。

星空を見上げる2人と対比するように、水面に写し出されているのは優しく微笑むアンパンマンと老人姿のパンタン。「行こう、約束の場所へ。」というキャッチコピーと相まって、どんな物語が繰り広げられるのか期待が高まるビジュアルとなっている。

特別ビジュアル

(c)やなせたかし／フレーベル館・ＴＭＳ・ＮＴＶ

(c)やなせたかし／アンパンマン製作委員会2026