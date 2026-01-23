プリキュアシリーズ最新作『名探偵プリキュア!』が、2月1日より毎週日曜 あさ8時30分 ABCテレビ・テレビ朝日系列にて放送を開始する。第1話放送に先立ち、『名探偵プリキュア!』に出会える大型広告・キャンペーン等を全国各地で展開することが発表された。

『名探偵プリキュア!』が東京駅一番街をジャック、

1月23日から2月12日までの21日間、東京駅一番街 のぞみ広場・北ゲート・北通りに『名探偵プリキュア!』の広告が掲載される。改札口に面したのぞみ広場では、『名探偵プリキュア!』のかわいいイラストがお出迎え。改札側・東京おかしランド側の両面がラッピングされている。

北ゲートでは、2025年放送のプリキュアシリーズ『キミとアイドルプリキュア♪』とのバトンタッチイラストを掲載。『キミとアイドルプリキュア♪』主人公キュアアイドルと、『名探偵プリキュア!』主人公キュアアンサーが、1年間の挨拶を姿が描かれる。

北通りでは、あんごうを集めるキャンペーンを開催。7文字のあんごうを集めて、東京キャラクターストリートに位置するプリキュアシリーズのオフィシャルストア「プリキュア プリティストア東京店」で伝えると、『名探偵プリキュア!』のキービジュアルステッカーをノベルティとして配布する。ノベルティは1人につき1点まで、なくなり次第配布終了

東京駅の広告掲載場所は、のぞみ広場・JR側ゲート、のぞみ広場・東京おかしランド側ゲート、北ゲート、東京キャラクターストリート内北通り柱。掲載広告の前での写真撮影は、他の人の通行の妨げとならないよう、すみやかに行うこと。

なぞときを楽しめるピールオフ広告が渋谷など全国2エリアに登場!

1月26日から2月1日までの1週間、東京・渋谷など2エリアに『名探偵プリキュア!』のピールオフ広告が掲載される。プリキュアを覆い隠すのは、『名探偵プリキュア!』作品内で登場する、不思議な力が秘められた宝石で、大切なものに宿るといわれるアイテム「プリキュアマコトジュエル」デザインの「なぞとき!プリキュアマコトジュエルシール」(全8種)。シールの裏面には、お子さまと一緒に楽しめる謎がランダムでプリントされている。

なお、掲出面のシールをすべて剥がすと、『名探偵プリキュア!』に登場するプリキュア全員のビジュアルが出現する。掲載広告の前での写真撮影は、他の人の通行の妨げとならないよう、すみやかに行うこと。

名古屋駅・博多駅のデジタルサイネージにも『名探偵プリキュア!』が登場!

1月26日から2月1日までの1週間、愛知・名古屋にあるJR名古屋駅、福岡・博多にあるJR博多駅のデジタルサイネージにも『名探偵プリキュア!』が登場する。

名古屋駅のデジタルサイネージ

掲出場所は、愛知・名古屋 JR東海 名古屋駅エクスプレスビジョン。JR名古屋駅では、『名探偵プリキュア!』のビジュアルが大画面に映し出されます。

博多駅のデジタルサイネージ

掲出場所は、福岡・博多 JR九州 博多フラッグビジョン。JR博多駅では、14面の連動サイネージにて『名探偵プリキュア!』のビジュアルを順番に掲載。

バンダイ本社ビルでもラッピングを展開!

東京・台東区のバンダイ本社ビル1階正面入り口でも、『名探偵プリキュア!』のかわいいイラストがお出迎え。大きくプリキュアがラッピングされたデザインだ。掲載場所はバンダイ本社ビル(東京都台東区駒形 1-4-8)、掲出期間は1月26日～2月12日。掲出期間は前後する可能性がある。