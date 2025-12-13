映画クレヨンしんちゃんシリーズ最新作『映画クレヨンしんちゃん 奇々怪々(ききかいかい)！オラの妖怪(ようかい)バケ～ション』が、2026年夏休みに公開されることが決定した。

タイトルロゴ

シリーズ33作目となる本作の舞台は、日本でも海外でもなく、「妖怪の国」。秋田県の夏の風物詩・大曲の花火大会を観に、ひろしの故郷である秋田へ行くことになった野原家。同じ頃、ある事件をきっかけに妖怪たちが妖怪の国から飛び出し、秋田や春日部…そして日本中で大暴れ!? 妖怪の国に誘い込まれてしまった野原家は、どこか懐かしく、摩訶不思議な世界で予測不能な大冒険を繰り広げる。

ティザービジュアル

本作を手がけるのは、TVアニメ「クレヨンしんちゃん」演出を2022年から担当し、『映画クレヨンしんちゃん』では2024年から絵コンテ・パート演出を担当している渡辺正樹。本作で映画シリーズ初の監督を務める渡辺は、「監督のバトンを受け継ぎ、プレッシャーとともに心から感激しております。今回は日本の原風景が残る妖怪の国を舞台に、天狗になったしんのすけが大活躍！野原家がいろいろな妖怪と出会い、毎度のことながらハチャメチャでワクワクな展開が待っています」とコメント。

そして脚本は、TVアニメ「クレヨンしんちゃん」の脚本を手掛けていた中村能子。「自分が子どもだった頃より、今は色々なことがあっという間に変わっていく時代になったと感じます。『昔の方が良かったこともある。でも今だって。そしてこれからもきっと──』そんな願いを胸に『映画クレヨンしんちゃん』の脚本を、緊張しながらも初めて書かせていただきました」と語った。

(c)臼井儀人／双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ADK 2026