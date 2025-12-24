柴田ケイコ作の人気絵本『パンどろぼう』がこのたび、アニメ放送されることが決定した。2026年10月より、NHK Eテレにて放送開始となる。

『パンどろぼう』は、おいしいパンを求める“おおどろぼう”が主人公。パンをかぶったシュールな姿が話題となり、子どもから大人まで幅広人気を集めている。

アニメ化の発表にSNSでは、「楽しみになりすぎて直前まで子供に言えないやつや」「動くパンどろぼうヤバすぎる！！」「映像めちゃくちゃ可愛いです！楽しみすぎる」「うおぉぉぉまちどおしいぞ！！」「来年10月までおあずけ、、、苦しい」とファンからは歓喜の声が上がっている。

なお、アニメ『パンどろぼう』公式X(@pandorobo_anime)では、ティザー動画も投稿されているので、放送開始まで待ちきれない人はぜひチェックしてみてほしい。

(c)柴田ケイコ・KADOKAWA/パンどろぼう製作委員会