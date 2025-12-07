フジテレビ系アニメ『サザエさん』(毎週日曜18:30～)では、「ワカメは新聞少女」「今日の運勢は?」「波平、褒められる」を、きょう7日に放送する。

「ワカメは新聞少女」

学校から急いで帰ったワカメは郵便受けをのぞき、まだ新聞が入っていなかったのでホッとする。最近、ワカメは新聞配達のお兄さんが気になり、いつも夕方になると郵便受けの前に立ち、新聞を直接受け取っているのだ。カツオからは「高嶺(たかね)の花だ」とからかわれるが、気にしない。ついに早朝も起き始め、朝刊の新聞も受け取ろうとする。

「今日の運勢は？」

サザエが雑誌に載っていたトランプ占いをやってみると『出会い』のキーワードが出る。するとその直後、久しく会っていなかった友人が訪ねて来る。夕飯時、家族にトランプ占いが当たった話をするが、カツオは「たまたまだよ」と信じない。しかしカツオがテストを隠していることも占いで当て、サザエはますますトランプ占いを信じるようになる。

「波平、褒められる」

カツオが家でイタズラし、カミナリを落とす波平。数日後、波平が碁会所で「いくら叱ってもイタズラ小僧で困る」とボヤいていると、対戦相手の老人に「今の子は叱られるとすぐにシュンとなるが、カツオ君はたくましい」と褒められる。思わぬ言葉に嬉しくなった波平は、カツオのイタズラを叱りにくくなってしまう。

(C)長谷川町子美術館