お笑いコンビ・ピースの又吉直樹が20日、公式YouTubeチャンネル『ピース又吉直樹【渦】公式チャンネル』を更新。自宅マンションで“騒音”に悩まされていることを明かした。

「今の季節は大丈夫なんですけど、一時期ずっとうるさくて…」

現在住んでいるマンションについて、「寝室の隣に窓があるんですけど。すぐ隣の建物があるんですよ。だから、人が通ったりできるスペースはないんですね。建物が隣接してるんです」と語った又吉。続けて、「ちょっと上なんかな? 真横なんかどうかわかんないんですけど……」としつつ、「そこから鳥の鳴き声が。めちゃくちゃうるさい鳥の鳴き声。ビーッ! みたいな。絶対寝れないやつが聞こえるようになって」と苦笑いで打ち明けた。

又吉は、「鳥の巣ができたのか。近所の人が飼いはじめたのかわからない」としながら、「めっちゃうるさいんですよ。今の季節は大丈夫なんですけど、一時期ずっとうるさくて」と吐露。あまりの“騒音”に、「どうしよう? と思って、いろいろ考えて。YouTubeでタカとかワシの動画を探して、鳴き声を窓のほうに向かって聞かせて。威嚇しようと思って」と対策を講じたが、「まったく効果なかったです……」と肩を落とした。

「ビーッ!」というけたたましい鳥の鳴き声が聞こえるたびに、タカやワシの鳴き声で応戦しているという又吉。しかし、今のところあまり効果がなく、「どうしたらいいんでしょうね?」と困り果てている様子。最近は、たまにしか聞こえないそうで、「一時期は朝の日の出とともに、鳥が鳴きはじめてたから。今は季節的に、巣ごもりみたいなのをしてるのかもしれない。最近は勢いがない」と話しつつ、「なんとかしてほしい」と本気で悩んでいた。