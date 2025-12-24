お笑いコンビ・ピースの又吉直樹が10日、公式YouTubeチャンネル『ピース又吉直樹【渦】公式チャンネル』を更新。“雑魚キャラ”の行動をする人に疑問を呈した。

他の芸人を出待ちしていたファン「おめえじゃねーよ(笑)!」

又吉直樹

「カップルがベンチに座ってたりすると、公園にいる4～5人の男性グループが、“オイ!”とか威嚇したり。先輩が後輩に、“うえ～い!”みたいにやる人いるじゃないですか」と語った又吉。続けて、「なんであの人たちは、“敵”に憧れてるのかな? だって、物語とか見てても、そんなことやるヤツって敵じゃないですか。それに、悪のボスでもなく、雑魚中の雑魚の……」と話し、「なんで現実世界で、敵の中の一番雑魚の動きを、嬉々としてやる人たちが一定数いるのかな」と疑問を投げかけた。

他人に絡んだり、悪態をついたり、敵の“雑魚キャラ”のような行動をする人に、又吉は、「悪者じゃないですか。敵じゃないですか。ダサい。ホンマに強い敵は、それしないじゃないですか。敵の雑魚に憧れてる動きするヤツが一定数おるけど、何が目的なのかまったくわからん」「なんで雑魚キャラを率先してやりはじめんねん! っていうのが不思議」といぶかしげ。「なんでお前、“敵”に憧れてんの? 雑魚キャラの、一番なんか気色悪いヤツに。なんなんコイツっていう」と怒りもにじませた。

また、高校時代に、「二度とサッカーできない体にしてやろうぜ!」とリンチを受けたり、他の芸人を出待ちしていたファンから、「おめえじゃねーよ(笑)!」と言われたり、街を歩いていると、「あっ! 綾部じゃないほうだ!」と笑われたり、これまで何度も“雑魚キャラ”に出会ってきたという又吉。「どういうことなんやろうな? 単純に、嫌なヤツになれる人の気持ちがいまいちよくわかんない」と心底理解できない様子で、「自分の大切な人生やねんから。ちゃんと自分が主人公になれる動きしたらええのに」とぼやいていた。

コメント欄には、「すっごい分かるわ～」「同じこと疑問に思ってたw」「自分を誇示したいだけなんだと思う」「敵の雑魚って解釈が面白すぎる笑」「言語化できなくてモンモンとしてましたがスッキリしました」「現実にいる雑魚だから物語に描かれるのでしょうね」などの反響が寄せられている。