フジテレビ系アニメ『サザエさん』(毎週日曜18:30～)では、「有名人の妹」「時には作り笑いも」「カツオは手紙名人」を、きょう30日に放送する。

「有名人の妹」

ワカメが学校の花壇を手入れしていると、他クラスの先生から褒められ、名前を聞かれる。「磯野…」と言いかけると「5年生の磯野カツオくんの妹さんだね」と言われる。商店街で買い物をしていると「サザエさんの妹さんだからオマケするよ」と言われ、ワカメはいつも自分は「カツオの妹」「サザエの妹」としか覚えてもらえないと思う。

「時には作り笑いも」

家族でデパートに行ったマスオが、１人、ベンチで待っていると、取引先の部長に会う。部長はネクタイを買いにきたらしく、マスオはネクタイ選びに付き合わされる。サザエと一緒に買い物から戻ったタラオは、マスオが笑っているのを見て、友達と一緒にいると言う。しかしそれは作り笑いで、サザエはタラオへの説明に困る。

「カツオは手紙名人」

夕飯時、マスオが「デパートの実演販売を見ていたら客が自分１人になってしまい、離れられなくなった」という話をすると、波平も似た経験があると言う。数年前、落語研究会の公演で客が自分１人になり、帰るに帰れなくなったらしい。その時、落語をしていたのは、いま人気絶頂の若手落語家だったらしく、一家は驚く。

