タカラトミーアーツは、サンリオのキャラクターたちが缶からひょっこり顔を出した姿をテーマにしたシリーズ「カンキャラ！」を立ち上げると共に、第1弾商品としてガチャ商品「カンキャラ！ サンリオキャラクターズ」(1回300円)を、 1月下旬から全国のカプセル自販機(ガチャマシン)で順次発売する。

「カンキャラ！」は、キャラクターたちが缶からのぞく姿をテーマにしたシリーズで、ガチャ第1弾は「サンリオキャラクターズ」から「ハローキティ」「ポムポムプリン」「ポチャッコ」「シナモロール」「ニャニィニュニェニョン」の全5種類をラインアップした。

本シリーズの最大の特長は、缶の“リアルさ”とキャラクターの“可愛らしさ”を融合させたユニークな表現にある。缶は実物を丁寧に観察し、天面の丸い凹凸や、蓋をめくった際に反り返る様子を再現。そこからキャラクターが顔や体をのぞかせることで、思わず手に取りたくなる愛らしいビジュアルに仕上げた。

さらに、缶の中には小さなハートを詰め込み、キャラクターとともに“可愛らしさがあふれ出す”ような演出もポイントだ。缶のラベルには、それぞれのキャラクターにちなんだ食べ物をあしらい、細部まで世界観を楽しめるデザインとした。

また、キャラクターごとにポーズを変えることで個性を表現している点もポイントだ。例えば、ポチャッコは元気いっぱいな性格を表現し、缶から身を乗り出して足を出したポーズに。シナモロールは「みみむすび」を立体的に表現するなど、それぞれのキャラクターたちの魅力を活かした造形となっている。