イオンファンタジーは、女性アイドルグループ『きゅるりんってしてみて』の限定プライズ用景品2アイテムと限定カプセルトイ用商品2アイテムを、「モーリーファンタジー」「PALO」をはじめとするアミューズメント施設、オンラインクレーンゲーム「モーリーオンライン」にて1月23 日より順次展開する。

女の子の「カワイイ・リアリズム」を追求する「島村嬉唄」、「環やね」、「チバゆな」、「逃げ水あむ」の4 人からなるアイドルグループ『きゅるりんってしてみて』のプライズとカプセルトイがモーリーファンタジー・PALO に初登場。

プライズでは、メンバーのフェイスデザインの「お顔ポーチ」、お腹を押すとメンバーのボイスが聞ける「ボイスマスコット」の2アイテム全8種類が登場。

「お顔ポーチ」は、島村嬉唄、環やね、チバゆな、逃げ水あむのフェイスデザインのポーチ。カードや小物が入れられるサイズだ。

「ボイスマスコット」は、島村嬉唄、環やね、チバゆな、逃げ水あむのお部屋に飾ったり、持ち運んだりできるボイスマスコット。お腹を押すと各メンバーの3種類のボイスが聞ける。

カプセルトイでは、指に付けられるフェイスデザインの「ぬいぐるみリング」、前髪やバッグなどに付けてもかわいい「ラバークリップ」の2アイテム全16 種類を展開する。価格は798円。

「ぬいぐるみリング」は、指に付けられるフェイスデザインのぬいぐるみリング。手に小さな推しのぬいぐるみがくっついているのがとてもキュート。

「ラバークリップ」は、前髪やバッグに付けてもかわいいラバーヘアピン。

『きゅるりんってしてみて』プライズゲーム用景品が展開されたプライズゲーム機には、『きゅるりんってしてみて』からのメッセージが入ったPOPを掲示する。メッセージは各メンバーから2種類ずつの合計8種類。店舗によってステッカーの種類が異なっている。

また、『きゅるりんってしてみて』限定プライズゲーム用景品が展開されたモーリーファンタジー・PALOの店内サイネージでは、ここでしか見られない期間限定の『きゅるりんってしてみて』のメッセージ動画を放映する。放映期間は1月23日から2月8日。

さらに、限定プライズ・カプセルトイの展開を記念し、モーリーファンタジー公式X・Instagramでは、「きゅるりんってしてみて 直筆サイン入り4人集合チェキ」が抽選で各5名、計10名に当たるSNSキャンペーンを開催する。