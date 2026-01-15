大河ドラマ『豊臣兄弟！』(NHK総合 毎週日曜20:00～ほか)で竹中半兵衛役を演じる菅田将暉の扮装写真が15日、公開された。

竹中半兵衛役の菅田将暉 (C)NHK

大河ドラマ第65作となる『豊臣兄弟！』は、天下人・豊臣秀吉の弟・豊臣秀長が主人公。強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の下剋上サクセスストーリーを、秀長の目線で描く。主人公・豊臣秀長(小一郎)役は仲野太賀、秀長の兄・豊臣秀吉(藤吉郎)役は池松壮亮。脚本は八津弘幸氏が手掛ける。

菅田演じる竹中半兵衛は、戦国時代を代表する名軍師。学問に通じ、知略に長けた美男子だったと伝わる。美濃の斎藤龍興に仕えていたが、のちに秀吉の参謀となる。

菅田は出演発表時、「仲野太賀主演、大河ドラマ。こんなに嬉しい響きはありません。豊臣兄弟のように駆け上がっていく彼をこの十数年見てきました。その一つの大きな頂きに竹中半兵衛としてお供出来ること、ありがたき幸せ、です。現場では毎日エネルギッシュな戦国時代を、喉を枯らしながらみんな演じています。余談ですが、先日豊臣兄弟の二人と喫茶店でお茶していたら、彼らの声量に静かなジャズがかき消されていました。戦乱の世で、弱い体を引きずって、軍師として活躍した半兵衛の誇りはどこにあるのか。武士たちの熱量、そして力を明日につなぐために。知力を尽くして挑みたいと思います」とコメントしていた。