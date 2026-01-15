NHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』(毎週日曜20:00～)の新キャストが15日に発表され、高嶋政伸、トータス松本、榎木孝明、鶴見辰吾、迫田孝也、ドンペイ、麿赤兒の出演が明らかになった。

高嶋政伸

大河ドラマ第65作となる『豊臣兄弟！』は、天下人・豊臣秀吉の弟・豊臣秀長が主人公。強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の下剋上サクセスストーリーを、秀長の目線で描く。主人公・豊臣秀長(小一郎)役は仲野太賀、秀長の兄・豊臣秀吉(藤吉郎)役は池松壮亮。脚本は八津弘幸氏が手掛ける。

このたび織田の脅威・武田信玄を高嶋政伸が演じることが決定。高嶋は、1996年放送の大河ドラマ『秀吉』で豊臣秀長を演じていた。

また、摂津有岡城主で、信長から摂津一国の統治を任される荒木村重役にトータス松本、浅井長政の父・浅井久政役に榎木孝明、越前(福井県北部)の戦国大名・朝倉義景役に鶴見辰吾、徳川家康が幼いころから近習として仕えてきた腹心ともいえる存在・石川数正役に迫田孝也、浅井長政を支える猛将・宮部継潤役にドンペイ、土岐家の重臣から、下剋上により美濃一国を治める戦国大名へと台頭した斎藤道三役に麿赤兒が決定した。

出演者のコメントは以下の通り。

武田信玄役 高嶋政伸

驚きましたが、とても嬉しかったです。真心込めて演じさせて頂きます。

荒木村重役 トータス松本

僕はマンガ「へうげもの」に出てくる荒木村重が、俗っぽくて胡散臭くて大好きでした。いろいろ調べてみても村重は賛否両論、かなり謎めいた武将です。天下一の卑怯者といわれた村重を、僕なりに人間臭く演じてみたいと思います。

浅井久政役 榎木孝明

時代劇の中でも時代の大転換期を描く戦国時代が最も好きなので、制作発表の時から出演を熱望していました。お声掛けいただいた時は、本当に嬉しく思わずガッツポーズをとりました。

朝倉義景役 鶴見辰吾

朝倉義景を大河ドラマで演じることは、福井県で長年、市民参加の朗読劇やミュージカルをやってきた私にとって、とても嬉しいオファーでした。やる気にみなぎってます。

石川数正役 迫田孝也

10年前と主君は違えど、またこの戦国の世に戻ってきたことを嬉しく思います。

宮部継潤役 ドンペイ

初めての大河ドラマ出演(功名が辻)も戦国時代でした

あれから20年 数々の大河作品に出演しましたが

自分は戦国の物語が好き！

「豊臣兄弟！」は、まさにド真ん中の作品

お話をいただいた時はとても嬉しく 心よりの感謝でした



斎藤道三役 麿赤兒

ほんの数秒の出番だが、斎藤道三と言えば、大いに魅力的だ。

喜んでオファーをお受けした。

麿赤兒写真 (C)白鳥真太郎