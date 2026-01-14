NHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』(毎週日曜20:00～)の新キャストが14日に発表され、黒田官兵衛役を倉悠貴が演じることが明らかになった。また、小関裕太、結木滉星、伊藤絃、松崎優輝、堀井新太、猪塚健太の出演も発表された。

倉悠貴

大河ドラマ第65作となる『豊臣兄弟！』は、天下人・豊臣秀吉の弟・豊臣秀長が主人公。強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の下剋上サクセスストーリーを、秀長の目線で描く。主人公・豊臣秀長(小一郎)役は仲野太賀、秀長の兄・豊臣秀吉(藤吉郎)役は池松壮亮。脚本は八津弘幸氏が手掛ける。

このたび、秀長・秀吉の心強い味方となる軍師・黒田官兵衛役に倉悠貴が決定。また、信長の長男・織田信忠役に小関裕太、信長の三男・織田信孝役に結木滉星、若いころから秀吉に近習として仕える加藤清正役に伊藤絃、加藤清正と同様、秀吉に近習として仕えた、子飼いの家臣・福島正則役に松崎優輝、信長に小姓として仕え、のちに家老となる池田恒興役に堀井新太、織田家重臣・滝川一益役に猪塚健太が決定した。倉、小関、結木、伊藤、松崎、猪塚は大河ドラマ初出演となる。

出演者のコメントは以下の通り。

黒田官兵衛役 倉悠貴

オファーをいただく前から、一視聴者として拝見する予定だったので、とても驚きました。歴史ある大河ドラマで、黒田官兵衛という大役を仰せつかり、光栄です。

織田信忠役 小関裕太

まず大河ドラマに出演する方々の一員に初めてなれることが嬉しかったです。

小学生の頃、NHKの子供番組「天才てれびくんMAX」に出演していて、僕たちが使うリハーサル室が朝ドラと大河ドラマのリハーサル室と並んでいて「いつか参加してみたい」と大人たちに憧れを持っていました。あの時の憧れが叶うことが幸せです。

そしてそれが『豊臣兄弟！』への参加ということも嬉しかったです。戦国時代は様々ある時代のなかでも特に複雑に絡んだ愛や憎しみがあり、裏切り裏切られながら「生き抜く」強さ・儚さ・美しさが詰まっています。

出演する方々とのお芝居も本当に楽しみで、熱いぶつかり合いにワクワクしています。

織田信孝役 結木滉星

大河ドラマは目標にしていた作品の一つなので、素直に嬉しかったです。

同時に、素晴すばらしい先輩方とのお芝居になるので、「埋もれないようにしないといけない」と身の引き締まる思いでした。

加藤清正役 伊藤絃

役者を始めて、初めて決まった仕事がこの大河ドラマ「豊臣兄弟！」でした。

初の大河ドラマのオーディションだったので思いっきり、上手く見せようなんて思わずに飛び込みました。

正直、合格と聞いた時の記憶がありません。衝撃でした。今までの大河ドラマを観てきたからこそ、そこに自分が入るという想像が出来なかったです。

福島正則役 松崎優輝

初めは喜びと驚きと入り混じったような気持ちでした。

昨年末から今年にかけて、時代劇の舞台を経験させて頂き、さらに大河ドラマにも出演させて頂けるということで、非常に嬉しく思っています。

プレッシャーも感じてはおりますが、楽しみな気持ちでいっぱいです。

池田恒興役 堀井新太

率直に嬉しかったです。

大河ドラマは三作目になるのですが、セットや衣装のスケールの大きさには毎回心が躍ります。

そして歴史の中でも戦国時代が大好きなので、演じる喜びを噛み締しめております。

滝川一益役 猪塚健太

大河ドラマ出演は念願でしたので、物凄く嬉しかったです。しかも地元愛知に大変ゆかりのある「豊臣兄弟！」。本作を制作発表で知った時から自分も絶対に俳優として関わりたいと思っていたので、出演オファーの連絡を受けた時は、街中で思わずガッツポーズしたのを思い出します。