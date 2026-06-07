日本テレビ系大型音楽特番『THE MUSIC DAY 2026』(7月4日13:30～)の第1弾出演アーティストが7日、発表された。M!LK、HANA、SixTONES、Number_i、SUPER BEAVER、BE:FIRSTをはじめ、NEWS、中島健人、なにわ男子、NiziU、IVE、CUTIE STREET、アイナ・ジ・エンド、マルシィという14組の出演が決定した。

総合司会の櫻井翔

第1弾出演アーティストとして発表されたのは、アイナ・ジ・エンド、IVE、CUTIE STREET、SUPER BEAVER、SixTONES、中島健人、なにわ男子、Number_i、NiziU、NEWS、HANA、BE:FIRST、マルシィ、M!LKの14組。

「イイじゃん」「好きすぎて滅!」が大きな話題となり、昨年の『NHK紅白歌合戦』に初出場。今年9月からはグループ史上最大規模のアリーナツアーの開催を控えるM!LKの出演が決定した。

また、ちゃんみながプロデューサーを務めたオーディション番組『No No Girls』から誕生し、デビューから約1年で「ROSE」「Blue Jeans」が累計再生回数2億回を突破。『日本レコード大賞』最優秀新人賞受賞、『NHK紅白歌合戦』出場を果たしたHANAも出演する。

今年1月にデビュー6周年を迎え、グループ初のスタジアムツアー開催を発表したSixTONES、アメリカの名門音楽レーベルとの契約を発表し、4曲がストリーミング1億回再生を突破しているNumber_iの出演も決定した。

昨年バンド結成20周年を迎え、今年はドームツアー全公演を即完売するなど、日本のバンドシーンをけん引するSUPER BEAVERも登場。

昨年リリースした楽曲「夢中」が『日本レコード大賞』の優秀作品賞を受賞し、ストリーミング総再生回数が自身最速で2億回を記録。今年デビュー5周年を迎えるBE:FIRSTの出演も決まった。

このほか、NEWS、中島健人、なにわ男子、NiziU、CUTIE STREET、アイナ・ジ・エンド、IVE、マルシィらの出演も発表された。

次回、16日に放送される『夜の音』の中で、出演アーティスト第2弾の発表を予定。『THE MUSIC DAY』でしか見られない特別企画の情報も発表される予定だ。