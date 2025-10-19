2026年放送のNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』で主人公・豊臣秀長を演じる仲野太賀と織田信長を演じる小栗旬が19日、愛知県名古屋市で開催された「第71回名古屋まつり」に参加した。

小栗旬と仲野太賀

大河ドラマ第65作となる『豊臣兄弟！』は、天下人・豊臣秀吉の弟・豊臣秀長が主人公。強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の下剋上サクセスストーリーを、秀長の目線で描く。主人公・豊臣秀長役は仲野太賀。脚本は八津弘幸氏。

この日、名古屋まつり行列に大河ドラマ『豊臣兄弟！』特別隊が参加。仲野と小栗がオープンカーに乗ってドラマをPRし、旗持ちの子供たちとともに名古屋まつりを盛り上げた。なお、大河ドラマ出演者が名古屋まつり行列に参加するのは今回が初めて。

■仲野太賀 コメント

今日は本当にたくさんの人にお会いすることができて、とても貴重な経験をさせていただきましたし、幸せな気持ちです。大河ドラマ『豊臣兄弟！』の撮影が始まって4か月ほどたつのですが、とても和気あいあいとした雰囲気で、日々楽しく撮影しています。みなさんがワクワクするような青春活劇になっていますので、ぜひ放送を楽しみにしていただきたいと思います。今日は本当にありがとうございました。

■小栗旬 コメント

パレードに参加するのは、今回が人生で初めてです。スポーツで優勝したりメダルを取ったりしない限り、このようなパレードに参加する機会はないと思いますので、本当に素敵な体験をさせていただき、たくさんの方からパワーをもらいました。そして、信長が生まれた尾張に来ることができて、とても嬉しかったです。大河ドラマ『豊臣兄弟！』ぜひ楽しみにしていてください！

